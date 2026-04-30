Мобильная связь: МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона

Как сообщает оператор, МТС провел рефарминг порядка 40 базовых станций в Омской области. Частоты в диапазоне 900 МГц, ранее выделенные под 2G, переиспользованы для LTE-слоя сети. Работы затронули Омский, Русско-Полянский, Таврический, Полтавский, Шербакульский и Азовский немецкий национальный районы, расположенные к югу от столицы региона. По данным компании, интернет-покрытие в области выросло на 10%.
«В планах до конца года обновить еще более 100 базовых станций, расположенных в разных районах области», - рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
