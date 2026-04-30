Мобильная связь: МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона

MForum.ru

Мобильная связь: МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона

30.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС провел рефарминг порядка 40 базовых станций в Омской области. Частоты в диапазоне 900 МГц, ранее выделенные под 2G, переиспользованы для LTE-слоя сети. Работы затронули Омский, Русско-Полянский, Таврический, Полтавский, Шербакульский и Азовский немецкий национальный районы, расположенные к югу от столицы региона. По данным компании, интернет-покрытие в области выросло на 10%.

«В планах до конца года обновить еще более 100 базовых станций, расположенных в разных районах области», - рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

теги: мобильная связь развитие сетей Омская область МТС рефарминг

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

28.01. МТС в Омской области - в селе Знаменское начали работать две отечественных БС

16.12. МТС в Омской области - сеть LTE запущена еще в 18 населенных пунктах

13.11. МегаФон в Омской области - оператор задействовал дополнительные частоты под LTE в Березовке и Колосове

06.10. МегаФон в Омской области - услугу 4G впервые получили Белоусовка и Чикишево

16.07. МТС в Омской области - продолжается расширение сети в малых и отдаленных населенных пунктах

04.06. МегаФон в Омской области - интернет стал быстрее в спальных районах Омска

22.04. Билайн в Омской области - к мобильному интернету LTE подключен еще 61 небольшой населенный пункт

06.02. МТС в Омской области - новые базовые станции появились в селе Азово Азовского немецкого национального района

21.01. МТС в Омской области - оператор модернизировал сеть в Омске и пригороде

15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах

10.09. МТС в Омской области - оператор модернизировал сеть на въезде в Омск - в районе поселка Черлак

04.07. МегаФон в Омской области - новые базовые станции появились в 6 населенных пунктах Полтавского района

20.06. МТС в Омской области - LTE пришло еще в 13 населенных пунктов

15.04. МегаФон разогнал LTE в микрорайоне Черемушки до 100 Мбит/с

04.04. МТС в Омской области - новые базовые станции запущены в промзоне Омска

07.03. МТС в Омской области - новая BS появилась в микрорайоне Амурский-2

01.02. В сети МТС доля VoLTE трафика выросла до 38.4%

18.01. МТС в Омской области - LTE появился в деревне Покрово-Иртышское

20.12.  Иртея показала решение 5G на выставке-форуме Россия

12.12. МТС в Омской области - сеть LTE запущена почти в 90 населенных пунктах

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

30.04. "Билайн бизнес" представил проект решения для управления горными работами pLTE/5G

30.04. МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона

29.04. Разработку САПР под техпроцессы до 90 нм профинансирует Минпромторг

29.04. В Москве на майские праздники планируют отключения интернета

29.04. Китайский производитель электромобилей Nio делает ставку на собственные чипы

29.04. Израильская Altair Semi стала более самостоятельной

29.04. MCN Telecom нарастила выручку по итогам 2025 года на 8%

29.04. Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на печатные платы

29.04. T-Mobile US улучшает широкополосный доступ, объединяя 5G-Advanced и Starlink

29.04. МТС включает бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы

29.04. Билайн в Татарстане - покрытие 4G расширено в сотне СНТ и коттеджных поселков

28.04. Yadro открывает офис в Казани

28.04. Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм

28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре

28.04. Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС

Все статьи >>

Новости

30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2

30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86

29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99

29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов

29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм

28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч

28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16

28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов

27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов

27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов

27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро

24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro

24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16

23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы

23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69

23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500

22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов

