Мобильная связь: МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона

30.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МТС провел рефарминг порядка 40 базовых станций в Омской области. Частоты в диапазоне 900 МГц, ранее выделенные под 2G, переиспользованы для LTE-слоя сети. Работы затронули Омский, Русско-Полянский, Таврический, Полтавский, Шербакульский и Азовский немецкий национальный районы, расположенные к югу от столицы региона. По данным компании, интернет-покрытие в области выросло на 10%.

«В планах до конца года обновить еще более 100 базовых станций, расположенных в разных районах области», - рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. -- теги: мобильная связь развитие сетей Омская область МТС рефарминг --

© Алексей Бойко, MForum.ru

