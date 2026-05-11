Анонсы: Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249

11.05.2026,
Acer выпустила в Индии планшет Iconia iM11 5G. Устройство получило большой IPS-экран, поддержку сотовой связи пятого поколения и ёмкую батарею.
Планшет оснащён 11.45-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 2220×1440 пикселей и пиковой яркостью 450 нит. Для использования в помещении этого достаточно, на солнце будет темновато.
В основе — MediaTek Dimensity 7050 (8 нм) в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем 128 ГБ (расширяется картой microSD). Поддерживаются 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания.
Acer предлагает активный стилус с 4096 уровнями давления (можно рисовать, делать заметки) и клавиатуру-чехол (превращает планшет в подобие ноутбука).
Основная камера — 16 МП + 2 МП макро. Фронтальная — 8 МП. Для видеозвонков и сканирования документов достаточно.
Аккумулятор — 7400 мАч с зарядкой 18 Вт (медленно, но для ночи хватит).
Планшет работает на Android 15 — в мае 2026 года это уже странно. Android 16 вышел несколько месяцев назад. Похоже, Acer не спешит обновлять ПО.
Цвета: синий и серебристый. Размеры: 261.7×177.7×7.85 мм, вес — 535 г.
Цена: 23 499 рупий (~$249). Продажи уже стартовали в магазинах Acer, на сайте компании, а также на Amazon и Flipkart.
Acer Iconia iM11 5G — это не игровой планшет и не мультимедийный флагман. Его целевая аудитория — студенты и офисные работники, которым нужен недорогой планшет с клавиатурой и стилусом для заметок, презентаций и просмотра видео.
Плюсы:
Минусы:
Конкуренты:
У Acer есть 5G и стилус, но слабее железо и устаревший софт. За $249 это нормальное предложение для Индии, где 5G-планшеты в этом ценовом сегменте — редкость.
Для студентов и офисов — отлично. Для энтузиастов — нет. Если Acer выпустит обновление до Android 16 и выше, планшет будет актуален пару лет. Если нет — покупать его смысла нет.
© Антон Печеровый,
Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
