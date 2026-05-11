Анонсы: Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249

11.05.2026, MForum.ru

Acer выпустила в Индии планшет Iconia iM11 5G. Устройство получило большой IPS-экран, поддержку сотовой связи пятого поколения и ёмкую батарею.

Планшет оснащён 11.45-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 2220×1440 пикселей и пиковой яркостью 450 нит. Для использования в помещении этого достаточно, на солнце будет темновато.

В основе — MediaTek Dimensity 7050 (8 нм) в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем 128 ГБ (расширяется картой microSD). Поддерживаются 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания.

Acer предлагает активный стилус с 4096 уровнями давления (можно рисовать, делать заметки) и клавиатуру-чехол (превращает планшет в подобие ноутбука).

Основная камера — 16 МП + 2 МП макро. Фронтальная — 8 МП. Для видеозвонков и сканирования документов достаточно.

Аккумулятор — 7400 мАч с зарядкой 18 Вт (медленно, но для ночи хватит).

Планшет работает на Android 15 — в мае 2026 года это уже странно. Android 16 вышел несколько месяцев назад. Похоже, Acer не спешит обновлять ПО.

Цвета: синий и серебристый. Размеры: 261.7×177.7×7.85 мм, вес — 535 г.

Цена: 23 499 рупий (~$249). Продажи уже стартовали в магазинах Acer, на сайте компании, а также на Amazon и Flipkart.

Acer Iconia iM11 5G — это не игровой планшет и не мультимедийный флагман. Его целевая аудитория — студенты и офисные работники, которым нужен недорогой планшет с клавиатурой и стилусом для заметок, презентаций и просмотра видео.

Плюсы:

Большой экран (11.45 дюйма) с хорошим разрешением (2K+)

5G (можно вставить сим-карту и пользоваться интернетом везде)

7400 мАч (долго работает

Стилус и клавиатура в комплекте? (не указано, но есть поддержка)

Минусы:

Android 15 (устарел на момент выхода). Неизвестно, получит ли планшет обновление до Android 16 и выше.

Зарядка 18 Вт (медленно для 7400 мАч — полная зарядка займёт ~3-4 часа)

IPS-экран с яркостью 450 нит (не для улицы)

Процессор Dimensity 7050 (2022 года). Для офисных задач и браузера хватит, но для игр — нет.

Конкуренты:

Xiaomi Pad 6 (11", 144 Гц, Snapdragon 870, 8840 мАч, ~26 000 рупий) — более мощный, но без 5G

Realme Pad 2 (11.5", 90 Гц, Helio G99, 8360 мАч, ~20 000 рупий) — без 5G, слабее

Lenovo Tab P11 (11", 2K, Snapdragon 680, 7700 мАч, ~22 000 рупий) — без 5G

У Acer есть 5G и стилус, но слабее железо и устаревший софт. За $249 это нормальное предложение для Индии, где 5G-планшеты в этом ценовом сегменте — редкость.

Для студентов и офисов — отлично. Для энтузиастов — нет. Если Acer выпустит обновление до Android 16 и выше, планшет будет актуален пару лет. Если нет — покупать его смысла нет.