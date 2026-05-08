Микроэлектроника: Канадский центр фотонного производства "приватизируют"

08.05.2026,
Правительство Канады объявило о начале процесса выделения Канадского центра фотонного производства (CPFC) в независимую коммерческую структуру. Решение направлено на привлечение частного капитала для масштабирования деятельности предприятия и укрепления позиций страны в гонке в области полупроводниковой фотоники - ключевых компонентов для систем искусственного интеллекта (ИИ), телекоммуникаций и оборонной промышленности. Новая компания сохранит канадский контроль.
CPFC - уникальный актив. Это чуть ли не единственное в Северной Америке предприятие полного цикла по производству так называемых «чистых» полупроводников III-V. Центр обладает более чем 20-летним опытом изготовления лазеров, оптических усилителей и фотонных интегральных схем для оптоволоконных сетей, центров обработки данных и медицинской визуализации. С 2021 года Канада инвестировала в его развитие более 115 млн канадских долларов. В 2025 году CPFC стал производственным партнёром для лазерных источников нидерландской Photon Bridge, а также взял на себя выпуск высокопроизводительных непрерывных лазеров американской Ortel.
Канадский подход к коммерциализации представляет собой одну крайность в широком спектре стратегий - «передачу в частные руки». Противоположный полюс, это усиление государственного контроля. В условиях технологического соперничества государства выбирают разные тактики: одни делают ставку на рыночную гибкость через приватизацию, другие - на прямой государственный контроль через национализацию.
теги: кремниевая фотоника микроэлектроника Канада тренды разгосударствление
