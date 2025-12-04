Микроэлектроника: Китайская MTC поставила небольшую партию DFB-чипов собственного производства и готовится двигаться к EML и микросветодиодам для оптической связи

04.12.2025, MForum.ru

Речь идет о чипах DFB (Distributed Feedback Laser – лазер с распределенной обратной связью), рассказывает об этом событии TrendForce.

DFB-лазеры, это устройства, где модуляция (включение/выключение) происходит непосредственно изменением тока накачки. На их основе создают оптические модули для передачи данных в ВОЛС, когда требуется средняя и высокая (до 100 Гбит/с и выше в передовых конструкциях) скорость передачи данных и средние расстояния.

MTC (не путать китайского производителя компонентов кремниевой фотоники и узлов на их базе с российским оператором МТС) выстроила вертикально интегрированную цепочку, охватывающую все этапы производства: от фотонных чипов до оптических устройств и оптических модулей. Опираясь на собственные технологии производства светодиодных фотонных чипов, MTC развивает свой бизнес по производству оптических коммуникационных чипов через свою дочернюю компанию IMTC.

Совсем скоро, в 2026 году, MTC планирует выпустить чипы EML (Electroabsorption Modulated Laser – лазер с электроабсорбционной модуляцией). Эти чипы будут построены на базе лазеров DFB к которым добавится высокоскоростной модулятор, способный быстро «отсекать» свет. В этих устройствах лазер работает постоянно, а модуляцией занимается отдельный активный элемент. Такой подход позволяет добиваться скоростей передачи информации уже в 400 Гбит/с и 800 Гбит/c. Причем не только на короткие расстояния.

MTC также сообщила о продвижении в направлении технологии микросветодиодов для оптической связи, которая в настоящее время находится в стадии разработки. Компания намерена увеличить инвестиции в НИОКР в области оптических межсоединений на базе микросветодиодов – эта технология как ожидается, потребуется для дальнейшего развития систем ИИ.

Что касается оптических модулей, MTC уже поставляет ведущим производителям оборудования традиционные продукты со скоростью 100 Гбит/с и ниже, стабильно увеличивая свою долю рынка. Высокоскоростные модули MTC 400 Гбит/с и 800 Гбит/с прошли этап инициализации проекта и находятся на стадии отбора и валидации у заказчиков.

Кроме того, компания запустила интеллектуальную модернизацию своих линий по производству оптических модулей для расширения мощностей и удовлетворения быстрорастущего спроса в ближайшие годы.

💎 Как прокомментировать

MTC демонстрирует целенаправленное создание полного суверенного технологического стека (от фотонного чипа до готового модуля) в области, которая станет нервной системой экономики XXI века — оптических коммуникаций для ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Если раньше китайские компании как правило фокусировались на копировании или удешевлении существующих западных решений (100G и ниже), то сейчас MTC идет сразу по трем векторам:

Наращивает долю на массовом рынке (традиционные модули).

Готовится конкурировать на рынке передовых чипов EML для рынка 400/800G.

Инвестирует в разработки технологию микросветодиодов для оптических межсоединений внутри процессоров ИИ — область, где ещё нет устоявшегося лидера.

Кейс MTC — это ответ Китая на санкции и экспортный контроль Запада. Он показывает, что современная китайская стратегия заключается не в попытках повторить абсолютно всё (как в случае с крайне сложными EUV-литографами), а в точечной фокусировке на критических, быстрорастущих сегментах, где можно создать замкнутый цикл производства и вырваться вперёд за счёт скорости и масштаба внутреннего рынка.

Это стратегический вызов для компаний "западного блока" стран в борьбе за архитектуру вычислительных сетей ближайшего будущего.

--

За новостями телекома (сотовой и фиксированной, спутниковой и других видов связи) удобно следить в моем телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости IT и новости ИИ вы найдете в моем канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника МТС DFB EML кремниевая фотоника

--