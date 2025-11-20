Микроэлектроника: ГК Элемент хочет создать фаундри-центр кремниевой фотоники к концу 2027 года

20.11.2025, MForum.ru

Фаундри-центр предназначается для разработки и производства набора базовых элементов ФИС (фотонных электронных схем). Инвестиции предусматриваются весьма скромные – 560 млн, плановые сроки реализации – с 2026 по 2027 год. К 2030 году центр, как намечено, должен обеспечить российский рынок не менее, чем 17 типами продуктов оптоэлектроники и интегральной фотоники. Об этом сегодня рассказывают Ведомости.

Исполнением проекта займется Микрон, где и ранее занимались темами фотоники.

Себестоимость одной пластины с фотонной интегральной схемой (ФИС), по оценке ГК Элемент, – $2500–6000.

В структуре ГК Элемент темами оптоэлектроники и фотоники, включая кремниевую фотонику, кроме Микрона, занимаются также:

Коннектор Оптикс с экспертизой в области разработки и производства подложек для специализированных лазеров;

НЗПП – фотоприемные устройства;

НИИМЭ – с его лабораторией радиофотоники.

Микрон уже имеет опыт разработки ФИС под техпроцесс 90 нм, а НИИИС выпустил ФИС под 350 нм.

Чем интересна кремниевая фотоника?

Кремниевая фотоника позволяет использовать существующие производственные мощности, дешевую КМОП-технологию, на которой делают электронные процессоры и память, для создания оптических компонентов на той же кремниевой подложке. ФИС – это способ совместить традиционное производство схем на кремниевых пластинах с фотоникой с ее скоростями и низким энергопотреблением.

Для России эта технология особенно интересна тем, что для того, чтобы ей активно заниматься, хватает зрелых техпроцессов, например, 90нм. Это позволяет, хотя бы в теории, заниматься современными разработками, без того уровня отставания от «западных» технологий, который характерен для российской микроэлектроники в целом.

Стоит отметить, что кремниевая фотоника в России развивается не по венчурной схеме, распространенной на «Западе». У нас участники рынка занимаются этой тематикой в рамках создания замкнутых производственно-технологических цепочек под конкретные стратегические задачи. Сейчас, например, разработка и производство кремниевой фотоники ориентированы на квантовые вычисления, нейроморфные системы и телекомоборудование. Отсюда и отсутствие фаундри.

Появление фаундри может дать дополнительный импульс развитию кремниевой фотоники в России, т.к. нивелирует разрыв между достаточно высоким уровнем академических и прикладных разработок и реальным производством в интересах заказчиков.

