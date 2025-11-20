Микроэлектроника: ГК Элемент хочет создать фаундри-центр кремниевой фотоники к концу 2027 года

MForum.ru

Микроэлектроника: ГК Элемент хочет создать фаундри-центр кремниевой фотоники к концу 2027 года

20.11.2025, MForum.ru

Фаундри-центр предназначается для разработки и производства набора базовых элементов ФИС (фотонных электронных схем). Инвестиции предусматриваются весьма скромные – 560 млн, плановые сроки реализации – с 2026 по 2027 год. К 2030 году центр, как намечено, должен обеспечить российский рынок не менее, чем 17 типами продуктов оптоэлектроники и интегральной фотоники. Об этом сегодня рассказывают Ведомости.

Исполнением проекта займется Микрон, где и ранее занимались темами фотоники.

Себестоимость одной пластины с фотонной интегральной схемой (ФИС), по оценке ГК Элемент, – $2500–6000.

В структуре ГК Элемент темами оптоэлектроники и фотоники, включая кремниевую фотонику, кроме Микрона, занимаются также:

  • Коннектор Оптикс с экспертизой в области разработки и производства подложек для специализированных лазеров;
  • НЗПП – фотоприемные устройства;
  • НИИМЭ – с его лабораторией радиофотоники.
  • Микрон уже имеет опыт разработки ФИС под техпроцесс 90 нм, а НИИИС выпустил ФИС под 350 нм.

Чем интересна кремниевая фотоника?

Кремниевая фотоника позволяет использовать существующие производственные мощности, дешевую КМОП-технологию, на которой делают электронные процессоры и память, для создания оптических компонентов на той же кремниевой подложке. ФИС – это способ совместить традиционное производство схем на кремниевых пластинах с фотоникой с ее скоростями и низким энергопотреблением.

Для России эта технология особенно интересна тем, что для того, чтобы ей активно заниматься, хватает зрелых техпроцессов, например, 90нм. Это позволяет, хотя бы в теории, заниматься современными разработками, без того уровня отставания от «западных» технологий, который характерен для российской микроэлектроники в целом.

Стоит отметить, что кремниевая фотоника в России развивается не по венчурной схеме, распространенной на «Западе». У нас участники рынка занимаются этой тематикой в рамках создания замкнутых производственно-технологических цепочек под конкретные стратегические задачи. Сейчас, например, разработка и производство кремниевой фотоники ориентированы на квантовые вычисления, нейроморфные системы и телекомоборудование. Отсюда и отсутствие фаундри.

Появление фаундри может дать дополнительный импульс развитию кремниевой фотоники в России, т.к. нивелирует разрыв между достаточно высоким уровнем академических и прикладных разработок и реальным производством в интересах заказчиков.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: кремниевая фотоника Элемент

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

23.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Китае создали кремниевый фотонный мультиплексор. Или не создали / MForum.ru

05.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: GlobalFoundries увеличивает инвестиционные планы до $16 млрд / MForum.ru

03.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новый фотонный чип Google передает данные со скоростью 10 Гбит/c по воздуху без оптоволокна / MForum.ru

21.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: STMicro выпустит фотонный чип, разработанный совместно с Amazon для ЦОД ИИ / MForum.ru

20.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Nvidia и TSMC договорились о партнерстве с целью разработки современной кремниевой фотоники для ИИ / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru

14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru

07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: