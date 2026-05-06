Спутниковая связь: Индия дозрела до собственной низкоорбитальной группировки

06.05.2026, MForum.ru

Наконец, и в Индии пришли к осознанию стратегической значимости спутниковой низкоорбитальной связи.

Компания Reliance Industries планирует запустить собственную спутниковую низкоорбитальную группировку. Для оказания услуг связи напрямую с орбиты как предприятиям, так и другим потребителем.

Ключевые детали проекта пока что скрыты, но речь идет о планах инвестиций в проект «миллиардов долларов» - неплохо для начала. Утверждается, что соответствующие работы уже начались.

Сформировано несколько рабочих групп, которые начали работы над спутниками, полезной нагрузкой, запусками и пользовательскими терминалами.

Проект возглавил небезызвестный Мукеш Амбани, председатель и управляющий директор Reliance Industries Ltd.

Впереди долгий путь. Для начала нужно будет подать заявку в Международный союз электросвязи на выделение позиций на орбитах и частот. Пока что компания обратилась в профильное министерство, чтобы чиновники помогли ей в этом вопросе.

По слухам, компания приглядывается к рынку, чтобы понять - нет ли варианта покупки какой-то существующей спутниковой компании, у которой уже есть орбитальные позиции и готовая инфраструктура, что ускорило бы появление суверенной индийской прямой спутниковой низкоорбитальной связи. Что же, кого-то, наверное, можно будет и купить, хотя сейчас в основном страны понимают, что «такая корова нужна самому».

Наиболее интересные для меня вопросы - масштаб проекта (на какое количество спутников на орбите замахнутся индусы) и планируется ли предоставление прямой спутниковой связи на мобильные устройства (D2D / D2C)?

Учитывая наличие у Индии собственной ракетной программы, страна располагает возможностями реализовать такой проект в обозримом будущем. Но, если я правильно помню, у Индии нет многоразовых ракет, а без этого строительство группировки с большим количеством спутников для массового использования - маловероятный сценарий. Что же, подождем деталей.

