Спутниковая связь: Индия дозрела до собственной низкоорбитальной группировки

MForum.ru
06.05.2026,
Наконец, и в Индии пришли к осознанию стратегической значимости спутниковой низкоорбитальной связи.
Компания Reliance Industries планирует запустить собственную спутниковую низкоорбитальную группировку. Для оказания услуг связи напрямую с орбиты как предприятиям, так и другим потребителем.
Ключевые детали проекта пока что скрыты, но речь идет о планах инвестиций в проект «миллиардов долларов» - неплохо для начала. Утверждается, что соответствующие работы уже начались.
Сформировано несколько рабочих групп, которые начали работы над спутниками, полезной нагрузкой, запусками и пользовательскими терминалами.
Проект возглавил небезызвестный Мукеш Амбани, председатель и управляющий директор Reliance Industries Ltd.
Впереди долгий путь. Для начала нужно будет подать заявку в Международный союз электросвязи на выделение позиций на орбитах и частот. Пока что компания обратилась в профильное министерство, чтобы чиновники помогли ей в этом вопросе.
По слухам, компания приглядывается к рынку, чтобы понять - нет ли варианта покупки какой-то существующей спутниковой компании, у которой уже есть орбитальные позиции и готовая инфраструктура, что ускорило бы появление суверенной индийской прямой спутниковой низкоорбитальной связи. Что же, кого-то, наверное, можно будет и купить, хотя сейчас в основном страны понимают, что «такая корова нужна самому».
Наиболее интересные для меня вопросы - масштаб проекта (на какое количество спутников на орбите замахнутся индусы) и планируется ли предоставление прямой спутниковой связи на мобильные устройства (D2D / D2C)?
Учитывая наличие у Индии собственной ракетной программы, страна располагает возможностями реализовать такой проект в обозримом будущем. Но, если я правильно помню, у Индии нет многоразовых ракет, а без этого строительство группировки с большим количеством спутников для массового использования - маловероятный сценарий. Что же, подождем деталей.
--
теги: спутниковая связь спутниковый интернет Индия планы Reliance
--
Публикации по теме:
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
04.05. FCC обновляет правила использования спутниковой связи - в SpaceX открывают шампанское
03.05. Созвездие Amazon Leo стало расти быстрее – взят барьер в 300 КА на орбите
01.05. В интересах безопасности…
29.04. T-Mobile US улучшает широкополосный доступ, объединяя 5G-Advanced и Starlink
20.04. New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян
15.04. Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки
13.04. Телеком-фантастика: 2045 год, последние вышки сотовой связи только что отключены, и низкоорбитальные спутники обрабатывают всю связь?
10.04. Использование Starlink растет в некоторых городских районах США
10.04. Какие геостационарные аппараты запланированы к производству в России
08.04. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo
08.04. Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?
01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов
24.03. Запущены первые 16 спутников БЮРО 1440
18.03. Oppo Find N6 появился на глобальном рынке
10.03. Европа и Китай синхронно демонстрируют успех лазерной связи с геостационарными спутниками
10.03. «Экспресс-АТ1» признан потерянным - как будут восстанавливать вещание и что делать абонентам
08.03. Индия создает спутники для «приземленной» орбиты - BEL и Bellatrix объединяют усилия в проекте VLEO
06.03. В GSMA говорят о необходимости срочного глобального регулирования низкоорбитальных группировок
05.03. SpaceX переименовал D2C в Starlink Mobile и рассказал о планах
06.05. Индия дозрела до собственной низкоорбитальной группировки
06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05. Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд
06.05. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut
06.05. Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях
06.05. Сеть 4G МегаФон запущена с использованием нового оборудования в селе Берт-Даг в Тыве
06.05. МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
05.05. SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026
05.05. Cerebras планирует привлечь $3.5 млрд в ходе IPO
05.05. МегаФон в Ставропольском крае - связь улучшена на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск
05.05. Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной
05.05. Билайн назвал лидеров рейтинга ИИ в России
05.05. Selectel займется ИИ еще более активно
05.05. С 5 по 9 мая мобильный интернет в столице могут ограничивать не только в центре
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов