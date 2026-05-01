Регулирование: В интересах безопасности…

MForum.ru

01.05.2026, MForum.ru

«В целях защиты национальной безопасности РФ… Правительство РФ постановлаяет»:

«…запрещается ввоз в РФ радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств, по перечню согласно приложению, не имеющих решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот».

Перечень радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств (для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара).

«Наименование товара:

Радиоэлектронные средства, предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств».

«Код ТН ВЭД ЕАЭС»: «8517 61 000 2; 8517 61 000 8; 8517 62 000 9; 8517 69 900 0»

Если судить только по кодам, то запрещается ввозить терминалы Starlink и любое подобное оборудование, позволяющее получать интернет и связь через любые зарубежные спутники, не только американские, но и китайские и европейские. Причем не только через низколетящие, а вообще любые.

Эти коды описывают большие и разнообразные группы товаров, включая, например, модем для управления воротами на даче, если они управляются через спутник.

Далее возможны самые разнообразные трактовки. Например, что означает фраза «для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием товара»?

Если эти невнятные «как, так» трактовать, как логику "или-или", то ничего нельзя, включая смартфоны, если как логику "и-и", то смартфоны (пока?) обойдены стороной.

Серьезность намерений властей подчеркивает низкая планка стоимости - в 100 тысяч руб. (иные смартфоны стоят дороже), выше которой наступает уголовная ответственность по статье УК 226.

Документ: ПП №488

--

теги: регулирование спутниковая связь запрет ввоза

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

13.04. Телеком-фантастика: 2045 год, последние вышки сотовой связи только что отключены, и низкоорбитальные спутники обрабатывают всю связь?

01.04. Российской частной спутниковой связи выделили частоты - для тестов

24.02. Китайские 200 тысяч «бумажных» спутников – зачем китайцам разрешения?

10.01. FCC даёт зелёный свет масштабному расширению SpaceX Starlink

28.10. Роскосмос предлагает разрешить использовать уже выделенные компании частоты для управления дронами

14.05. ГКРЧ отказала МТС в выдаче частот для экспериментов с D2C-услугами

15.03. FCC приняла "окончательные правила" по созданию нормативной базы в области спутниково-мобильной связи

26.08. Смартфоны смогут подключаться напрямую к спутникам уже с 2023 года

20.08.  Кратко о новинках, слухах, анонсах

26.08.  Что случилось в телекоме и IT 26 августа 2009 года

17.05.  Ключевые события рынка инфокоммуникаций с 12 мая по 15 мая 2009 года

12.05.  Открывается "Связь ЭкспоКомм-2009" в Москве. Что еще случилось в телекоме и IT 12 мая 2009 года

15.02.  Ключевые события рынка инфокоммуникаций с 9 по 13 февраля 2009 года

05.01.  Декабрь 2008 года. Основные события рынков телекома и IT. Взгляд MForum.ru

04.12.  Казахстан

23.05.  Коротко о разном

14.03.  Меняя уставы

