IT. Облачные сервисы. Совместные проекты: MWS Cloud и АО РДС заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

25.05.2026, MForum.ru

MWS Cloud (входит в МТС Web Services / MWS) и разработчик промышленных цифровых продуктов АО РДС (РОТЕК Диджитал Солюшнс) объявили о начале масштабного технологического партнерства. Компании объединяют усилия для совместного развития защищенных ИТ-платформ, переноса корпоративных сервисов в надежную облачную среду и внедрения умных решений на базе искусственного интеллекта.

Компании планируют интегрировать ИТ-экспертизу обеих команда, а затем приступить к проектированию новых цифровых мощностей. Будут созданы кросс-функциональные проектные группы, а также привлечены внешние эксперты для разработки уникальных алгоритмов. Как ожидается, это позволит создавать гибкие кастомные сервисы под постоянно меняющиеся запросы рынка.

Главная задача сотрудничества – сделать бизнес-платформы быстрее, удобнее и повысить их устойчивость к любым сбоям или внешним угрозам, - уверены партнеры. Для этого партнеры намерены обновить техническую базу систем, настроить безопасное хранение больших объемов данных, защитит платформы от перегрузок. В рамках совместных усилий планируется запустить нейросети, которые помогут автоматизировать сложную рутину и быстрее обрабатывать запросы пользователей. Новые технологии будут развиваться на принципах взаимного доверия, открытости и безопасности всей информации – декларируют партнеры.

Особое внимание в рамках партнерства будет уделено долгосрочной стратегии развития. Компании заключили соглашение на 5 лет, за это время можно будет последовательно реализовать даже сложные ИТ-инициативы. На протяжении всего этого времени стороны обязуются строго соблюдать требования законодательства о защите конкуренции. В будущем пул совместных задач может быть расширен, так как партнеры планируют активно привлекать к работе дочерние и аффилированные структуры для усиления технологического потенциала проектов.

«Это важный шаг для создания удобных цифровых сервисов. Наша цель — дать коллегам доступ к самым продвинутым облачным мощностям и готовым инструментам искусственного интеллекта. У MWS есть большой опыт и все необходимые технологии, чтобы помочь партнеру пройти цифровую трансформацию, сделать его платформы гибкими и запустить полезные интеллектуальные функции для людей» - отметил коммерческий директор МТС Web Services Александр Чеснавский.

«Сотрудничество с MТС Web Services - это стратегический шаг, который принципиально меняет скорость и масштабы развертывания наших цифровых продуктов для индустриальных заказчиков. Это партнерство укрепляет наши позиции как технологического лидера и позволяет быстрее выводить на рынок зрелые, отказоустойчивые ИИ-решения для промышленности. Совместная работа над проектами в сфере IT и кибербезопасности позволит нам предложить клиентам комплексные решения высокого качества» - заявил Александр Куканов, генеральный директор АО «РДС».

Подобные партнерства – это способ привлечь экспертизу на сложном рынке без значительных затрат, выиграть от возможностей синергии, повысить экспертный уровень сотрудников и улучшить продукты, предлагаемые рынку.

--

теги: айти облачные сервисы совместные проекты стратегическое сотрудничества облачные услуги MWS Cloud

--