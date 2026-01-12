Информационная безопасность: Почти треть российских компаний не имеет собственной команды по кибербезопасности

MForum.ru
12.01.2026,
MWS Cloud (МТС Web Services), провела исследование ИТ-рынка России. Согласно его результатам, 29% российских компаний не имеют собственного штата специалистов по информационной безопасности (ИБ). При этом с проблемами с наймом экспертов в области ИБ сталкивается 42% российских компаний.
Наличие собственной ИБ-команды зависит от величины компании. В микро и малом бизнесе собственных ИБ-экспертов нет у 49% компаний, 17% ее формируют и только у 34% она есть. В среднем бизнесе ситуация чуть лучше. Собственную ИБ-команду имеют 51% компаний, 15% - в процессе найма. В крупном бизнесе экспертов в штате имеют 66% компаний, 19% - в процессе их найма.
Чаще всего наличие собственной команды отмечается в компаниях сектора ИТ и фармацевтики. Это связано с тем, что они обрабатывают большое количество данных и должны соответствовать разнообразным и объемным регуляторным требованиям.
При этом с проблемами найма экспертов в области ИБ сталкивается 42% российских компаний.
Процент также зависит от величины бизнеса. В малом и микро бизнесе трудности в поиске специалистов ощущают 45% компаний, в среднем бизнесе – 43%, в крупном бизнесе – 35%.
Основной сложностью при внедрении средств ИБ в компании большинство опрошенных называют отсутствие необходимых компетенций у сотрудников, сложность в оценке предполагаемых расходов на требуемую инфраструктуру, сложность переноса большого объема данных и дополнительные расходы на этапе внедрения систем информационной безопасности.
Все это стимулирует рост интереса к облачным решением, где многие проблемы ИБ и соблюдение регуляторных требований берет на себя провайдер.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: исследования кибербезопасность информационная безопасность МТС тренды
--
Публикации по теме:
23.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: ФСТЭК внесла в банк данных угроз ИБ риски, связанные с ИИ / MForum.ru
16.09. [Новости компаний] ИБ. Wi-Fi: Альфа ID обеспечит авторизацию в публичных Wi-Fi сетях Билайна / MForum.ru
29.07. [Новости компаний] ИБ. DDoS: Специалисты по ИБ МегаФона отмечают изменение характера DDoS-атак / MForum.ru
23.06. [Новости компаний] Услуги: МТС сообщает о запуске мобильного приложения и тарифа Membrana во всех регионах присутствия / MForum.ru
28.05. [Новости компаний] Партнерства. B2G: Билайн в Мордовии - запущена автоматизированная система оповещения / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru