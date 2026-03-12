ИТ-компании: Yandex B2B Tech объявил об итогах работы за 2025 год

12.03.2026, MForum.ru

Yandex B2B Tech объявил об итогах работы за 2025 год по двум ключевым направлениям - Yandex Cloud и Яндекс 360

Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум направлениям в 2025 году составила 48,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с результатом 2024 года на 48%.

Yandex Cloud

Выручка Yandex Cloud по итогам 2025 года составила 27,6 млрд рублей, увеличившись на 39% по сравнению с 2024 годом. Среднегодовой темп роста выручки за последние 4 года - 52%.

В 2025 году 93% выручки сформировалось за счёт внешнего потребления. 84% совокупной выручки принесли клиенты из крупного и среднего бизнеса. Общее количество внешних клиентов платформы достигло 51 тысяч, что на 17% больше, чем в 2024 году. У Yandex Cloud в 2025 году насчитывалось 883 активных партнёра - почти на треть больше, чем в 2024-м. Выручка в партнёрском канале выросла на 56% год к году.

Выручка от ИИ- и ИБ-сервисов по сравнению с 2024 годом увеличилась почти вдвое и составила 9% от общей выручки Yandex Cloud за 2025 год.

3,4% выручки за 2025 год пришлось на решения в формате on-premises — для развёртывания в закрытом контуре организации. Этот формат стал доступен для всех приоритетных направлений Yandex Cloud: искусственного интеллекта, информационной безопасности, платформы данных и инфраструктурных решений. ИИ-сервисы

Выручка платформы для создания ИИ-решений Yandex AI Studio за 2025 год составила 2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2024 годом почти в 2 раза. За 2025 год клиенты платформы потребили через API 234 млрд токенов - в 7 раз больше, чем в 2024-м; из них более 150 млрд - в 4К2025.

В 2025 году клиенты Yandex AI Studio получили возможность создавать ИИ-агентов без навыков разработки. Сейчас на платформе ежедневно запускают более 200 уникальных агентов. Продолжил расширяться нейросетевой парк Yandex AI Studio - к концу года в него входили более 30 моделей.

Yandex Cloud первой в стране открыла клиентам доступ к Realtime API - интерфейсу для создания голосовых агентов - и запустила сервис для быстрого синтеза речи Brand Voice Lite. За 2025 год клиенты платформы синтезировали с помощью Yandex SpeechKit более 185 млн минут речи.

ИБ-сервисы

Выручка сервисов информационной безопасности Yandex Cloud выросла в 2,5 раза год к году. ИБ-сервисами в 2025 году пользовался каждый четвёртый клиент платформы.

Лидером по продажам за 2025 год стал сервис Yandex Smart Web Security защиты веб-приложения от внешних угроз. В 2025 году через него прошло более 460 млрд запросов. Самый быстрорастущий ИБ-сервис - Yandex Cloud Detection and Response (YCDR) для защиты облачной и гибридной инфраструктур. Ежедневно он обрабатывает более 103 млрд событий. Был запущен сервис Yandex Identity Hub для управления учётными записями и доступом к корпоративным ресурсам.

В 2025 году Yandex Cloud создала совместное предприятие с компанией SolidSoft. Оно будет развивать комплексные решения в сфере корпоративной кибербезопасности.

Платформа данных

Платформа объединяет сервисы для полного цикла обработки данных: от сбора и хранения до анализа и визуализации. Её выручка в 2025 году увеличилась год к году в 1,4 раза.

Наибольший рост показали сервисы Yandex Managed Service for ClickHouse и Yandex Managed Service for PostgreSQL - их потребление по сравнению с предшествующим годом увеличилось на 58% и 46% соответственно.

Продолжает расти интерес клиентов, особенно из корпоративной сферы, к решениям для аналитики и визуализации данных. За 2025 год выручка облачной версии BI-инструмента Yandex DataLens выросла в 10 раз по сравнению с предыдущим годом, а количество платящих клиентов увеличилось втрое. За второе полугодие 2025 года Yandex DataLens в on-premises привлёк более 15 тысяч новых пользователей.

Инфраструктура

Выручка от решений для создания и масштабирования инфраструктуры выросла по сравнению с 2024 годом в 1,3 раза.

По состоянию на конец года в Yandex Cloud насчитывалось более 300 тысяч запущенных виртуальных машин. В облачном хранилище S3 находилось 4 эксабайта данных и около 3 миллионов объектов.

Был запущен сервис Yandex Cloud CDN, который позволяет ускорить доставку «тяжёлого» контента, например видео, конечным потребителям. Объём внешнего трафика в виртуальных сетях за год вырос в два раза. В сервисе Yandex Object Storage кластер хранения в 2025 году был увеличен на 20%, а нагрузка со стороны пользователей превысила 500 тысяч запросов в секунду. Yandex Object Storage стал доступен в формате on-premises — для компаний, которым важно иметь полный контроль над данными.

Яндекс 360

В 2025 году выручка Яндекс 360 составила 18,4 млрд рублей, увеличившись на 59% год к году. Среднегодовой темп роста выручки за последние 4 года - 66%.

Яндекс 360 объединяет 13 интегрированных между собой сервисов. По состоянию на конец 2025 года ежемесячная аудитория виртуального офиса превышала 102 млн пользователей.

Сервисами Яндекс 360 пользовались более 170 тысяч организаций. В декабре 2025 года в Яндекс 360 насчитывалось в общей сложности 8,1 млн платных учётных записей, из них 2,2 млн приходилось на крупные организации.

В топ-5 отраслей по объёму потребления сервисов Яндекс 360 вошли IT, розничная торговля, строительство, производство и профессиональные сервисы. На клиентов из этих отраслей пришлось 57% от общего потребления сервисов. Яндекс 360 продолжил развивать партнёрскую сеть: количество партнёров в 2025 году увеличилось до 370, что на 48% больше, чем в 2024-м, а выручка в партнёрском канале выросла на 80% год к году.

Искусственный интеллект

В октябре 2025 года Яндекс 360 запустил Алису Про - ИИ-ассистента, который помогает в решении рабочих задач. Алиса Про уже умеет отвечать на вопросы по файлам пользователя и письмам из Яндекс Почты, а в будущем сможет работать и с другими сервисами Яндекс 360. В основе ассистента лежат генеративные модели из семейства Alice AI.

Пользователи Яндекс Таблиц получили возможность обрабатывать данные с помощью ИИ. Таким способом можно, к примеру, разбить товары на категории или привести все даты в таблице к единому формату. Запоминать команды и формулы не требуется - достаточно в свободной форме написать, что нужно сделать.

В Телемосте и Мессенджере для бизнеса появилась функция конспектирования видеовстреч на базе ИИ. Теперь после завершения встречи её участники могут получить расшифровку и ключевые тезисы. Это позволяет не тратить время на подведение итогов. Обновился фоторедактор в Диске - теперь с помощью нейросетей можно, например, удалить фон на снимке или стереть объект, который случайно попал в кадр.

On-premises

В 2025 году началось тестирование Яндекс Документов и Диска в on-premises. Сервисы в этом формате поставки уже опробовали несколько клиентов. В 2026 году в on-premises станут доступны все ключевые сервисы Яндекс 360: к Доскам, Диску, Документам и Браузеру для организаций добавятся Мессенджер, Телемост, Почта, Календарь, Трекер, Вики и Формы.

Аудитория ключевых сервисов

Месячная аудитория Яндекс Документов в конце 2025 года составляла около 18 млн пользователей. Осенью вышли из бета-версии Документы на собственной технологической платформе Яндекс 360. К концу года текстовый и табличный редактор на движке Яндекса использовали 80% аудитории сервиса.

Яндекс Диск - самое популярное среди российских сервисов облачное хранилище. Его месячная аудитория в 2025 году превысила 61,5 млн пользователей.

Телемост в 2025 году стал самым популярным в России сервисом видеозвонков. Его месячная аудитория составила порядка 8 млн пользователей — это в 3,5 раза больше, чем в 2024 году. Яндекс 360 внедрил в Телемост функции Мессенджера. Теперь это универсальный инструмент связи для пользователей и для бизнеса: в одном приложении доступны чаты, треды, аудио- и видеозвонки и конференции. Обновлённый Телемост можно связать с адресной книгой телефона, чтобы все необходимые контакты были под рукой.

Яндекс Почта по состоянию на конец 2025 года обслуживала 1,6 млн доменов.

