IT. Облачные услуги: MWS Cloud запустила в промышленную эксплуатацию сервис Managed PostgreSQL в облаке MWS Cloud Platform

MForum.ru
09.02.2026,
MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, сообщает о запуске управляемого сервиса Managed PostgreSQL в общий доступ (GA) на облачной платформе MWS Cloud Platform. Сервис позволяет с разворачивать СУБД PostgreSQL. Сервис уже протестирован компаниями группы МТС и внешними заказчиками.
Решение может использоваться как в небольших продуктовых командах, так и в составе сложных корпоративных ИТ-ландшафтов. Сервис помогает запускать и масштабировать приложения, снижая операционные издержки на управление базами данных. При этом Managed PostgreSQL может быть частью сложных enterprise-архитектур.
Как утверждает MWS Cloud, сервис спроектирован с учетом строгих требований к безопасности, а команда поддержки клиентов помогает крупным заказчикам внедрить решение с учётом корпоративных требований.
Managed PostgreSQL позволяет не только запускать базы данных, но и строить как standalone-инсталляции, так и отказоустойчивые кластеры, гибко настраивать read-only эндпоинты для масштабирования чтения, использовать сетевые и локальные диски в зависимости от требований к производительности, выстраивать безопасную сетевую модель с изоляцией и приватной связностью внутри облачной платформы за счёт Private Link.
Сервис доступен в режиме self-service и может быть развёрнут через консоль MWS Cloud Platform, а также с использованием CLI и API. До конца марта Managed PostgreSQL предоставляется бесплатно, что позволит проверить сервис в реальных рабочих нагрузках и принять решение без дополнительных финансовых рисков, но с гарантированными SLA.
Ранее сервис был доступен в режиме превью и за это время прошёл проверку в реальных сценариях использования в KION, МТС ADS, MWS Softora и телеком-бизнесе МТС. Как сообщает пресс-служба компании, Managed PostgreSQL получил позитивную обратную связь как от внутренних, так и от внешних клиентов. Опыт Preview позволил доработать сервис с учётом практических требований бизнеса и инженерных команд. Были улучшены производительность и стабильность, добавлены новые функциональные возможности, включая поддержку расширений PostgreSQL и внешнюю сетевую связность.
«Обработка данных с использованием специализированных управляемых сервисов – это базовый сценарий, который ожидают пользователи от облачного провайдера. В этом году у нас большие планы на развитие платформы данных в области создания сервисов для обработки OLTP и OLAP нагрузок. PostgreSQL – это базовый компонент, который широко используется, как в SMB, так и в Enterprise компаниях, поэтому в первую очередь мы сфокусировались на нем. За время ознакомительного доступа к сервису Managed PostgreSQL мы получили ценную обратную связь от клиентов и убедились, что сервис полностью готов к реальным нагрузкам», - отметил Даниил Пивоваров, CPO MWS Cloud Platform.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: облачные услуги облачные сервисы айти B2B базы данных
--
Публикации по теме:
30.10. [Новости компаний] Облачные сервисы: МТС продолжает рассказывать о собственной облачной платформе / MForum.ru
08.10. [Новости компаний] Облачные услуги: МегаФон запустил СУБД Nexign Nord в своем облаке / MForum.ru
30.09. [Новости компаний] Облачные услуги. IT: Билайн сообщает о запуске подразделением beeline cloud облачной реляционной базы данных на базе PostreSQL / MForum.ru
14.02. [Новости компаний] B2B: Базы данных как сервис предлагает облако МТС / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru