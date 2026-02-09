IT. Облачные услуги: MWS Cloud запустила в промышленную эксплуатацию сервис Managed PostgreSQL в облаке MWS Cloud Platform

09.02.2026, MForum.ru

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, сообщает о запуске управляемого сервиса Managed PostgreSQL в общий доступ (GA) на облачной платформе MWS Cloud Platform. Сервис позволяет с разворачивать СУБД PostgreSQL. Сервис уже протестирован компаниями группы МТС и внешними заказчиками.

Решение может использоваться как в небольших продуктовых командах, так и в составе сложных корпоративных ИТ-ландшафтов. Сервис помогает запускать и масштабировать приложения, снижая операционные издержки на управление базами данных. При этом Managed PostgreSQL может быть частью сложных enterprise-архитектур.

Как утверждает MWS Cloud, сервис спроектирован с учетом строгих требований к безопасности, а команда поддержки клиентов помогает крупным заказчикам внедрить решение с учётом корпоративных требований.

Managed PostgreSQL позволяет не только запускать базы данных, но и строить как standalone-инсталляции, так и отказоустойчивые кластеры, гибко настраивать read-only эндпоинты для масштабирования чтения, использовать сетевые и локальные диски в зависимости от требований к производительности, выстраивать безопасную сетевую модель с изоляцией и приватной связностью внутри облачной платформы за счёт Private Link.

Сервис доступен в режиме self-service и может быть развёрнут через консоль MWS Cloud Platform, а также с использованием CLI и API. До конца марта Managed PostgreSQL предоставляется бесплатно, что позволит проверить сервис в реальных рабочих нагрузках и принять решение без дополнительных финансовых рисков, но с гарантированными SLA.

Ранее сервис был доступен в режиме превью и за это время прошёл проверку в реальных сценариях использования в KION, МТС ADS, MWS Softora и телеком-бизнесе МТС. Как сообщает пресс-служба компании, Managed PostgreSQL получил позитивную обратную связь как от внутренних, так и от внешних клиентов. Опыт Preview позволил доработать сервис с учётом практических требований бизнеса и инженерных команд. Были улучшены производительность и стабильность, добавлены новые функциональные возможности, включая поддержку расширений PostgreSQL и внешнюю сетевую связность.

«Обработка данных с использованием специализированных управляемых сервисов – это базовый сценарий, который ожидают пользователи от облачного провайдера. В этом году у нас большие планы на развитие платформы данных в области создания сервисов для обработки OLTP и OLAP нагрузок. PostgreSQL – это базовый компонент, который широко используется, как в SMB, так и в Enterprise компаниях, поэтому в первую очередь мы сфокусировались на нем. За время ознакомительного доступа к сервису Managed PostgreSQL мы получили ценную обратную связь от клиентов и убедились, что сервис полностью готов к реальным нагрузкам», - отметил Даниил Пивоваров, CPO MWS Cloud Platform.

теги: облачные услуги облачные сервисы айти B2B базы данных

