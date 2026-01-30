Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений

MForum.ru
30.01.2026,
Утечка рендеров будущих Galaxy A57 и A37 подтверждает классическую стратегию компании: эволюция, а не революция. Если прошлогодний график повторится, эти «рабочие лошадки» рынка могут быть представлены уже к концу первого квартала, а их облик станет закономерным оттачиванием проверенной формулы.
Рендеры Galaxy A57 рисуют портрет устройства, которое наследует ДНК предшественника, но шлифует детали. Компоновка остаётся узнаваемой: экран с отверстием под камеру и тройная камера в вертикальном блоке в левом верхнем углу. Однако дизайн островка камеры претерпел лёгкие изменения — он стал чуть более монолитным и геометричным, возможно, за счёт иного сочетания материалов.
Ключевой элемент, позаимствованный у более дорогих моделей — металлическая рамка с фирменным выступом Key Island, на котором размещены кнопки громкости и питания. Это не только эргономичное решение, но и тонкий маркетинговый ход, визуально сближающий A57 с флагманскими сериями. Такой шаг усиливает воспринимаемую ценность устройства.
Младшая модель A37 также сохраняет верность канону: экран с круглым вырезом и тройная камера. Основное внимание привлекает конструкция боковой грани. Как и у A36, кнопки вынесены на выступающую платформу, но, если верить рендерам, нижняя часть этого выступа сужена, приподнята только верхняя площадка с самими кнопками.
Этот нюанс может быть как осознанным дизайнерским упрощением для удешевления производства, так и неточностью в рендере. В первом случае, это указывает на то, что A37 будет чётко отделён от старшей модели не только характеристиками, но и тактильными деталями сборки.
Появление этих рендеров без громких утечек о характеристиках часть фирменной стратегии Samsung в сегменте:
В целом на перегруженном рынке, где конкуренты из Китая каждые полгода меняют дизайн и ставят рекордные характеристики, Samsung предлагает ценность предсказуемости, надёжности и безупречной экосистемной интеграции.
Эти устройства для консервативного пользователя, который выбирает знакомый интерфейс, гарантированное качество сборки и долгую поддержку. В нестабильные времена такая стратегия может оказаться выигрышнее любой, даже самой продвинутой, аппаратной инновации. Samsung снова делает ставку на то, что её главная новость — это отсутствие плохих новостей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru