Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля

23.01.2026,
В преддверии ежегодного главного технологического ивента Samsung утечки перешли от спекуляций о характеристиках к конкретным датам, формируя дорожную карту запуска новинки.
Согласно новым данным, компания не просто готовит анонс флагманов, а выверяет традиционный многоступенчатый ритуал их выхода на рынок, начиная с домашнего рынка Южной Кореи. Согласно информации авторитетного инсайдера Ice Universe, временная шкала выхода Galaxy S26 будет выглядеть следующим образом:
Этот график практически зеркально повторяет схему прошлого года, что говорит об отлаженной логистике и маркетинговой машине Samsung. При этом запуск в Южной Корее на неделю раньше глобального релиза — не случайность, а продуманный ход:
В целом Samsung использует масштаб как преимущество, превращая каждый этап — от предзаказа до открытых продаж — в отдельное событие, растягивающее медийное внимание на месяцы. В 2026 году, когда удивлять железом становится всё сложнее, безупречная организация может стать таким же конкурентным преимуществом, как и новый процессор.
© Антон Печеровый,
