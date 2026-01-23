Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля

23.01.2026, MForum.ru

В преддверии ежегодного главного технологического ивента Samsung утечки перешли от спекуляций о характеристиках к конкретным датам, формируя дорожную карту запуска новинки.

Согласно новым данным, компания не просто готовит анонс флагманов, а выверяет традиционный многоступенчатый ритуал их выхода на рынок, начиная с домашнего рынка Южной Кореи. Согласно информации авторитетного инсайдера Ice Universe, временная шкала выхода Galaxy S26 будет выглядеть следующим образом:

25 февраля: Глобальное мероприятие Galaxy Unpacked, где будут представлены Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra.

26 февраля — 4 марта: Недельный период предзаказа (pre-order) в Южной Корее с традиционными бонусами для ранних покупателей.

5 — 10 марта: Фаза предварительных продаж (pre-sale), когда устройства физически поступят к тем, кто оформил предзаказ.

11 марта: Старт открытых продаж (open sale) по всем официальным каналам.

Этот график практически зеркально повторяет схему прошлого года, что говорит об отлаженной логистике и маркетинговой машине Samsung. При этом запуск в Южной Корее на неделю раньше глобального релиза — не случайность, а продуманный ход:

Создание информационного шума: Первые обзоры и впечатления от реальных пользователей в премиальном сегменте появятся именно из Кореи, формируя волну ожидания для остального мира.

Тестирование спроса и логистики: Домашний рынок служит идеальной контрольной группой для финальной настройки поставок перед глобальным масштабированием.

Патриотический импульс: Ранний доступ для локальной аудитории укрепляет связь бренда с национальным потребителем.

В целом Samsung использует масштаб как преимущество, превращая каждый этап — от предзаказа до открытых продаж — в отдельное событие, растягивающее медийное внимание на месяцы. В 2026 году, когда удивлять железом становится всё сложнее, безупречная организация может стать таким же конкурентным преимуществом, как и новый процессор.