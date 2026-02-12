Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки»

12.02.2026, MForum.ru

Компания Honor готовит к глобальному релизу новый смартфон среднего сегмента. Модель Honor 600 Lite с номером LNA-NX1 была обнаружена в базе данных бенчмарка Geekbench, что раскрывает ключевые детали о её аппаратной платформе и программном обеспечении.

Устройство станет первым в линейке Honor 600 и, что примечательно, может выйти в обход модели Honor 500 Lite, которой так и не появилось.

Согласно данным тестирования, Honor 600 Lite оснащается 8-ядерным процессором MediaTek с кодовым обозначением MT6858. Все источники сходятся во мнении, что это новый чипсет MediaTek Dimensity 7100, произведённый по 6-нм техпроцессу. Архитектура включает четыре производительных ядра Cortex-A78 с частотой 2.4 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 на 2.0 ГГц. Графический ускоритель — Mali-G610 MC2.

В конфигурации, протестированной на Geekbench, смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Не исключено, что на старте продаж будут доступны и другие варианты.

Honor 600 Lite набрал 994 балла в одноядерном и 3023 балла в многоядерном тестах Geekbench 6.5 . Это результаты, характерные для уверенного среднего сегмента, ориентированного на повседневную плавность работы, а не на рекордные цифры в синтетике.

Ключевая особенность новинки — Android 16 «из коробки» с фирменной оболочкой MagicOS 10 (по другим данным — MagicOS 16) . И наличие актуальнейшей версией ОС в этой сегменте – серьезное преимущество. Жаль, нет информации о сроках программной поддержки.

Аппарат уже прошёл сертификацию в ряде регуляторов по всему миру, включая NBTC (Таиланд), TDRA (ОАЭ), GCF и EMVCo . Эти одобрения подтверждают поддержку 5G, NFC и eSIM, а также прямо указывают на то, что модель готовится именно для международного рынка, а не для Китая.

Интересно, что Honor, судя по всему, намерена пропустить пятисотую серию в глобальной линейке, перейдя сразу к 600 Lite. Предшественник — Honor 400 Lite (выпущен в апреле 2025 года) — оснащался чипом Dimensity 7025-Ultra, Android 15 и батареей 5230 мАч с зарядкой 35 Вт. Таким образом, новый аппарат предложит эволюционный апгрейд: свежий более производительный процессор и самую новую версию ОС.

Официальная дата анонса пока не подтверждена, но большинство инсайдеров сходятся на том, что презентация Honor 600 Lite может состояться уже в марте 2026 года. Детали о дисплее, камерах и ёмкости аккумулятора пока остаются неизвестными.