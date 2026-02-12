Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки»

MForum.ru

Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки»

12.02.2026, MForum.ru

Компания Honor готовит к глобальному релизу новый смартфон среднего сегмента. Модель Honor 600 Lite с номером LNA-NX1 была обнаружена в базе данных бенчмарка Geekbench, что раскрывает ключевые детали о её аппаратной платформе и программном обеспечении.

Устройство станет первым в линейке Honor 600 и, что примечательно, может выйти в обход модели Honor 500 Lite, которой так и не появилось.

Согласно данным тестирования, Honor 600 Lite оснащается 8-ядерным процессором MediaTek с кодовым обозначением MT6858. Все источники сходятся во мнении, что это новый чипсет MediaTek Dimensity 7100, произведённый по 6-нм техпроцессу. Архитектура включает четыре производительных ядра Cortex-A78 с частотой 2.4 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 на 2.0 ГГц. Графический ускоритель — Mali-G610 MC2.

В конфигурации, протестированной на Geekbench, смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Не исключено, что на старте продаж будут доступны и другие варианты.

Honor 600 Lite набрал 994 балла в одноядерном и 3023 балла в многоядерном тестах Geekbench 6.5 . Это результаты, характерные для уверенного среднего сегмента, ориентированного на повседневную плавность работы, а не на рекордные цифры в синтетике.

Ключевая особенность новинки — Android 16 «из коробки» с фирменной оболочкой MagicOS 10 (по другим данным — MagicOS 16) . И наличие актуальнейшей версией ОС в этой сегменте – серьезное преимущество. Жаль, нет информации о сроках программной поддержки.

Аппарат уже прошёл сертификацию в ряде регуляторов по всему миру, включая NBTC (Таиланд), TDRA (ОАЭ), GCF и EMVCo . Эти одобрения подтверждают поддержку 5G, NFC и eSIM, а также прямо указывают на то, что модель готовится именно для международного рынка, а не для Китая.

Интересно, что Honor, судя по всему, намерена пропустить пятисотую серию в глобальной линейке, перейдя сразу к 600 Lite. Предшественник — Honor 400 Lite (выпущен в апреле 2025 года) — оснащался чипом Dimensity 7025-Ultra, Android 15 и батареей 5230 мАч с зарядкой 35 Вт. Таким образом, новый аппарат предложит эволюционный апгрейд: свежий более производительный процессор и самую новую версию ОС.

Официальная дата анонса пока не подтверждена, но большинство инсайдеров сходятся на том, что презентация Honor 600 Lite может состояться уже в марте 2026 года. Детали о дисплее, камерах и ёмкости аккумулятора пока остаются неизвестными.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

11.02. [Новости компаний] Мобильная связь: В МТС готовятся к запуску 5G / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru

21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru

12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru

11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru

10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: