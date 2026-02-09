Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence

MForum.ru
Согласно свежим данным из обычно надёжных японских источников, Apple готовит обновление самой доступной модели планшета. Новый базовый iPad, как ожидается, будет представлен этой весной и станет первым в своей линейке, способным работать с функциями искусственного интеллекта Apple.
Основные изменения коснутся аппаратной начинки, в то время как внешний дизайн планшета, по слухам, останется неизменным по сравнению с моделью марта 2025 года.
Данное обновление выглядит целенаправленным и стратегически важным для Apple:
Если слухи подтвердятся, весенний анонс может стать одним из самых значимых для линейки iPad в году. Обновлённый базовый iPad, получив поддержку Apple Intelligence, может совершить качественный скачок, превратившись из устройства для потребления контента и простых задач в более мощный и «умный» инструмент для работы и творчества. Это также может задать новый стандарт минимальных требований для всей будущей линейки планшетов и ноутбуков Apple. Официальные детали и точная дата презентации станут известны в ближайшие месяцы.
© Антон Печеровый,
