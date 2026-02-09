Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence

09.02.2026, MForum.ru

Согласно свежим данным из обычно надёжных японских источников, Apple готовит обновление самой доступной модели планшета. Новый базовый iPad, как ожидается, будет представлен этой весной и станет первым в своей линейке, способным работать с функциями искусственного интеллекта Apple.

Основные изменения коснутся аппаратной начинки, в то время как внешний дизайн планшета, по слухам, останется неизменным по сравнению с моделью марта 2025 года.

Процессор: Вместо нынешнего A16 Bionic новинка получит чип A18, аналогичный используемому в iPhone 16. Это обеспечит значительный прирост производительности и энергоэффективности.

Оперативная память: Объём ОЗУ будет увеличен с 6 ГБ до 8 ГБ. Именно этот показатель считается минимально необходимым для работы Apple Intelligence — экосистемы ИИ-функций компании, включающих продвинутую обработку текстов, изображений и персонализацию.

Данное обновление выглядит целенаправленным и стратегически важным для Apple:

Демократизация Apple Intelligence: Оснащение самого доступного iPad необходимым «железом» позволит Apple максимально расширить аудиторию для своих ИИ-сервисов, превращая их из эксклюзивной фичи дорогих устройств в массовую технологию.

Конкурентное преимущество: На фоне растущего числа планшетов на Android с акцентом на ИИ, Apple закрепляет своё преимущество за счёт глубокой интеграции функций в собственную экосистему на аппаратном уровне.

Тактичное обновление: Сохранение прежнего дизайна и, вероятно, ценового позиционирования позволит Apple стимулировать апгрейд существующих пользователей и привлечь новых покупателей, делая акцент именно на новых возможностях, а не на изменении формы.

Если слухи подтвердятся, весенний анонс может стать одним из самых значимых для линейки iPad в году. Обновлённый базовый iPad, получив поддержку Apple Intelligence, может совершить качественный скачок, превратившись из устройства для потребления контента и простых задач в более мощный и «умный» инструмент для работы и творчества. Это также может задать новый стандарт минимальных требований для всей будущей линейки планшетов и ноутбуков Apple. Официальные детали и точная дата презентации станут известны в ближайшие месяцы.