Спутниковая связь: Бюро 1440 и Белинтерсат договорились о сотрудничестве

Хотя Бюро 1440 пока что еще не располагает достаточным для предоставления коммерческих услуг числом спутников, компания уже заключила первое международное соглашение – с белорусским спутниковым оператором. Об этом было объявлено на ЦИПР-2026.

Заявляемая цель документа – фиксация задач по совместному развитию локальной инфраструктуры, а в дальнейшем – предоставление услуг спутниковой связи абонентам на территории Республики Беларусь. Как и в России, речь идет, прежде всего о сегментах B2B и B2G, а не о населении.

В Бюро 1440 строят планы на масштабирование международного сотрудничества, но пока что без публичных подробностей.

