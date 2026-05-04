Искусственный интеллект: Информагентство «Россия сегодня» развернуло локальную ИИ инфраструктуру на базе серверов Yadro

04.05.2026,
В редакции установили сервера Yadro G4208P G3 (с поддержкой 8-ми GPU-ускорителей), на которых развернули сервисы для автоматической транскрибации и мультиязычной обработки аудио и видео, подготовки субтитров и поиску по фотобанку на более чем 3.5 млн снимков. Кроме того, запущена языковая модель, обученная на массиве материалов РИА Новости, которая способна создавать новые тексты без участия журналистов.
Работы начались в марте 2025 года: команды определили приоритетные редакционные сценарии, подобрали конфигурацию оборудования и подготовили рекомендации по развертыванию моделей. В декабре 2025 года серверы запустили в эксплуатацию.
«Сегодня медиа развиваются в условиях стремительно растущих объемов информации, форматов и каналов коммуникации. В такой среде ИИ становится инструментом повышения эффективности редакции: он помогает командам ускорять работу с большими массивами данных и сохранять качество материалов при росте производственной нагрузки. В медиагруппе «Россия сегодня» этот подход применяется в ежедневной редакционной работе и помогает масштабировать процессы подготовки контента, опираясь на накопленные данные и экспертизу агентства», — отметил исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Ушаков.
Выбранная архитектура рассчитана на дальнейшее расширение набора сервисов. Такой подход применим в бизнесе, работающем с большими массивами чувствительных данных внутри собственного контура: в медиа, финансовом секторе, промышленности, здравоохранении и государственном управлении. В перспективе такие локальные ИИ-контуры могут стать основой для корпоративных ИИ-сервисов нового поколения.
Подробнее об этом кейсе обещают рассказать на форуме ЦИПР-2026.
