Искусственный интеллект: Проект Восход - еще 51600 американских спутников просятся на орбиту для создания орбитального ИИ

21.03.2026, MForum.ru

На этой неделе стало известно о заявке компании Blue Origin в FCC на запуск и эксплуатацию группировки с числом спутников вплоть до 51.6 тысяч в рамках проекта Sunrise. Цель проекта - создание орбитальной инфраструктуры для обработки данных, в том числе (и прежде всего!) для размещения на орбите распределенного ИИ и облачных вычислений.

Спутники планируется разместить на солнечно-синхронных орбитах на высотах от 500 до 1800 км с наклоном орбит от 97 градусов до 104 градуса. На каждой орбитальной плоскости можно будет расположить от 300 до 1400 спутников.

Для межспутниковой передачи данных будут задействованы оптические каналы связи (лазерные). Маршрутизация будет опираться на ячеистую (сотовую) архитектуру. Связь с наземными сетями обеспечит широкополосная сеть TeraWave, собственная разработка Blue Origin.

Плюсы ИИ на орбите - условно бесплатное энергообеспечение. Солнечные панели. И условно бесплатное охлаждение - сброс тепла в космическое пространство. Условно, поскольку дело происходит в космосе, и будут немалые капитальные затраты и в каком-то смысле операционные, т.к. время жизни таких спутников не столь уж велико - 5-15 лет на текущем уровне технологий.

Запускать все эти спутники компания планирует собственной ракетой New Glenn, с ней пока не все гладко, поэтому запуски первых спутников намечен на конец 2027 года и сроки еще могут сдвинуться вправо.

В компании уверены, распределенный ЦОД на орбите окажется дешевле, чем наземный.

Про экологию

Декларируется, что будет меньше экологический вред. Из плюсов - орбитальные ЦОДы действительно не требуют воды для охлаждения и создания наземных энергогенерирующих ресурсов, которые разогревают атмосферу.

Из минусов - спутники в конечном итоге будут сгорать в атмосфере, загрязняя ее весьма и весьма ядовитыми компонентами, например, оксидами редкоземельных металлов.

И про безопасность

ИИ постепенно расползается по планете и вокруг нее. ЦОДы становятся подземными, подводными, орбитальными. Часть из них - секретны. Одновременно ИИ становится краевым и физическим, выбирается в наши устройства - смартфоны, ТВ, ПК, ноутбуки, в роботов и дронов.

Задумывался ли кто-то над тем, насколько просто будет при необходимости уничтожить всю эту инфраструктуру, если это, например, станет вопросом выживания людей? Надежды на «большую красную кнопку Отключить» с каждым годом все меньше. ИИ найдет способы нивелирования этой угрозы.

Впрочем, я пока что - не сторонник видеть в ИИ экзистенциальную угрозу, человеку, как виду. К тому же человечество и без ИИ вполне справляется с созданием множества угроз для своего существования. □

