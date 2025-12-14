Вычислительная техника: Китай запустил крупнейший в мире распределенный ИИ-суперкомпьютер

Вычислительная техника: Китай запустил крупнейший в мире распределенный ИИ-суперкомпьютер

14.12.2025, MForum.ru

Речь идет о проекте, известном как Future Network Test Facility (FNTF), объединившем дата-центры в 40 городах. Как следует из названия, это пока что скорее тест, чем что-то «окончательное». Но и в таком виде – создано нечто внушительное.

Суть проекта – ЦОДы от Пекина до Хэфея, связанные высокоскоростной оптоволоконной магистралью протяженностью более 55 тысяч км. Заявляется эффективность связи и координации вычислений в 98%, что по задумке должно обеспечить работу распределенных кластеров как единого суперкомпьютера.

При обучении Large Language Model (LLM) с сотнями миллиардов параметров каждая итерация на «распределенном суперкомпьютере» FNTF занимает около 16 секунд. Без такой инфраструктуры задержка возрастала бы более чем на 20 секунд за шаг, что в масштабе сотен тысяч итераций затянуло бы процесс на несколько месяцев.

FNTF — не изолированный эксперимент. Это еще один блок в фундаменте государственной стратегии «Восточные данные — западные вычисления», которая направлена на размещение мощных ИИ ЦОД в западных регионах, где есть доступ к дешёвой «зелёной» энергии, тогда как данные приходят и уходят на восток, где сосредоточены их основные потребители.

В условиях ужесточающихся экспортных ограничений США на высокопроизводительные чипы (например, NVIDIA серии A100/H100) Китай делает ставку на архитектурное превосходство. Создание эффективной распределённой системы — способ компенсировать потенциальный дефицит самых современных процессоров за счёт оптимального использования доступных мощностей.

Китай не одинок в стремлении создать метакомпьютер. Аналогичные инициативы, направленные на объединение ресурсов, есть в ЕС (EuroHPC) и в США. Однако масштаб FNTF и скорость его реализации задают новый уровень конкуренции. Параллельно Китай инвестирует в другие прорывные технологии — в фотонные и квантовые чипы — в этих сегментах отставание Китая от Запада может оказаться еще меньше, чем в традиционной микроэлектроники.

Будет ли проект успешным?

Вряд ли кто-то может с уверенностью ответить на этот вопрос. Нужно убедиться в том, что созданная сеть устойчиво работает при долговременной пиковой нагрузке, что решены вопросы кибербезопасности распределенной инфраструктуры.

Этот проект важен даже независимо от успехов тестирования. Он показывает, что Китай переходит от копирования к созданию собственных решений для высокопроизводительных решений с учетом местных особенностей и возможностей. В случае успеха, может оказаться, что альтернативное решение – более масштабное и при этом потенциально более устойчивое, чем гипер-ЦОД, компактно сосредоточенные в той или иной точке на Западе.

--

теги: Китай вычислительные сети вычислительная техника суперкомпьютеры распределенные суперкомпьютеры распределенные вычисления искусственный интеллект ЦОДы ЦОД тренды горизонты техники

© Алексей Бойко, MForum.ru

