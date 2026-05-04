Слухи: iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?

04.05.2026, MForum.ru

В следующем году оригинальному iPhone исполняется 20 лет, вернее, 20 лет с момента запуска первого iPhone. Apple давно приписывают планы по выпуску чего-то особенного к этой дате. Несколько дней назад появился

Но, как выяснилось, это не будет отдельная юбилейная модель. Слух об изогнутом с 4-х сторон экране на самом деле касался редизайна Pro-серии. То есть iPhone Pro и Pro Max 2027 года получат такой дизайн. Что забавно, его еще совсем недавно активно использовали китайские производители, но затем отказались от него в пользу плоских граней в стиле iPhone.

Apple также работает над тем, чтобы iPhone Pro 2027 получили подэкранные камеры, но непонятно, будет ли это реализовано. Предполагается, что больше шансов у подэкранных датчиков Face ID, но об этом говорят уже очень давно, а Apple, похоже, не достигла значительного прогресса в разработке такой технологии.

2027 год может стать переломным для дизайна iPhone. Экран, где стекло загибается со всех четырех сторон — это то, что китайские бренды (Huawei, Xiaomi, Oppo) уже пробовали в 2020-2022 годах, но затем отказались в пользу плоских граней, которые продвигал Apple. А теперь Apple, похоже, берет эту идею на вооружение.

Ирония в том, что Apple возвращается к дизайну, который китайцы уже сочли непрактичным: случайные нажатия, хрупкость при падении, сложность с защитными стеклами. Но, возможно, Apple сможет улучшить технологию.

Подэкранные камеры — это давняя мечта, но прогресс медленный. Даже если Apple сможет спрятать датчики Face ID под экран, это уже будет достижением. Полноценную подэкранную фронталку (без потери качества) в 2027 году, вероятно, еще не ждите.

Юбилейный iPhone (20 лет) — это большой маркетинговый повод. Apple, скорее всего, выпустит не отдельную модель, а сделает щедрое обновление Pro-серии: новый дизайн, возможно, складной iPhone, может быть, подэкранные сенсоры.

Но пока это все слухи. Официальный анонс — только в 2027 году.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

