Анонсы: Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

MForum.ru
24.04.2026,
Poco представила новый смартфон M8s 5G — свежее пополнение в линейке M8. Устройство получило большую батарею, большой экран и привлекательную цену. Глобальные продажи уже стартовали.
M8s 5G оснастили 6.9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full-HD+ и частотой обновления до 144 Гц. Это отличный показатель для бюджетного устройства: интерфейс будет очень плавным. Спереди — отверстие под 8-мегапиксельную фронтальную камеру.
Сердцем устройства стал Snapdragon 6s Gen 3 — чип начального уровня с поддержкой 5G. Оперативная память LPDDR4X — до 8 ГБ, накопитель UFS 2.2 — до 256 ГБ с возможностью расширения microSD.
Основная камера — 50 МП в паре с вспомогательным датчиком. Запись видео — 1080p при 30 fps.
Аккумулятор — 7000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт и реверсивной 18 Вт (можно заряжать другие устройства). Для такой емкости 33 Вт — не быстро, но терпимо.
Также в наличии боковой сканер отпечатков, две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, защита IP64 (пыль и брызги), NFC, ИК-порт, поддержка Dolby Atmos. Программное обеспечение — HyperOS 2 на базе Android 15. Это странно для 2026 года: Android 16 уже доступен много месяцев, а Poco использует устаревшую ОС.
Цвета: белый и черный. Купить Poco M8s 5G в конфигурации 6/128 ГБ можно будет за $189, а вариант 8/256 ГБ обойдется $229.
В целом, Poco M8s 5G – классический Poco: большой экран с высокой частотой, большая батарея, 5G и низкая цена. Snapdragon 6s Gen 3 не блещет производительностью, но для повседневных задач его достаточно.
7000 мАч — отличный показатель. С такой батареей смартфон будет работать два дня без подзарядки. 33-ваттная зарядка не быстрая, но для ночной зарядки подходит.
Главная проблема — Android 15. В апреле 2026 года выпускать смартфон на прошлогодней ОС — моветон. Покупатель, который купит M8s 5G, получит обновление до Android 16 (когда-нибудь), но Android 17 ему, скорее всего, не светит (Poco не обещает долгой поддержки бюджетных моделей). В целом Poco M8s 5G — выбор тех, кому важна частота экрана и батарея, а обновления ПО не столь важны. Для всех остальных есть варианты с более актуальным ПО, к примеру Samsung Galaxy A17 5G.
© Антон Печеровый,
