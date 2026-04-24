Анонсы: Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

24.04.2026, MForum.ru

Poco представила новый смартфон M8s 5G — свежее пополнение в линейке M8. Устройство получило большую батарею, большой экран и привлекательную цену. Глобальные продажи уже стартовали.

M8s 5G оснастили 6.9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full-HD+ и частотой обновления до 144 Гц. Это отличный показатель для бюджетного устройства: интерфейс будет очень плавным. Спереди — отверстие под 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Сердцем устройства стал Snapdragon 6s Gen 3 — чип начального уровня с поддержкой 5G. Оперативная память LPDDR4X — до 8 ГБ, накопитель UFS 2.2 — до 256 ГБ с возможностью расширения microSD.

Основная камера — 50 МП в паре с вспомогательным датчиком. Запись видео — 1080p при 30 fps.

Аккумулятор — 7000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт и реверсивной 18 Вт (можно заряжать другие устройства). Для такой емкости 33 Вт — не быстро, но терпимо.

Также в наличии боковой сканер отпечатков, две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, защита IP64 (пыль и брызги), NFC, ИК-порт, поддержка Dolby Atmos. Программное обеспечение — HyperOS 2 на базе Android 15. Это странно для 2026 года: Android 16 уже доступен много месяцев, а Poco использует устаревшую ОС.

Цвета: белый и черный. Купить Poco M8s 5G в конфигурации 6/128 ГБ можно будет за $189, а вариант 8/256 ГБ обойдется $229.

В целом, Poco M8s 5G – классический Poco: большой экран с высокой частотой, большая батарея, 5G и низкая цена. Snapdragon 6s Gen 3 не блещет производительностью, но для повседневных задач его достаточно.

7000 мАч — отличный показатель. С такой батареей смартфон будет работать два дня без подзарядки. 33-ваттная зарядка не быстрая, но для ночной зарядки подходит.

Главная проблема — Android 15. В апреле 2026 года выпускать смартфон на прошлогодней ОС — моветон. Покупатель, который купит M8s 5G, получит обновление до Android 16 (когда-нибудь), но Android 17 ему, скорее всего, не светит (Poco не обещает долгой поддержки бюджетных моделей). В целом Poco M8s 5G — выбор тех, кому важна частота экрана и батарея, а обновления ПО не столь важны. Для всех остальных есть варианты с более актуальным ПО, к примеру Samsung Galaxy A17 5G.