Анонсы: Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

MForum.ru

Анонсы: Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

24.04.2026, MForum.ru

Poco представила новый смартфон M8s 5G — свежее пополнение в линейке M8. Устройство получило большую батарею, большой экран и привлекательную цену. Глобальные продажи уже стартовали.

Анонсы: Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

M8s 5G оснастили 6.9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full-HD+ и частотой обновления до 144 Гц. Это отличный показатель для бюджетного устройства: интерфейс будет очень плавным. Спереди — отверстие под 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Сердцем устройства стал Snapdragon 6s Gen 3 — чип начального уровня с поддержкой 5G. Оперативная память LPDDR4X — до 8 ГБ, накопитель UFS 2.2 — до 256 ГБ с возможностью расширения microSD.

Основная камера — 50 МП в паре с вспомогательным датчиком. Запись видео — 1080p при 30 fps.

Аккумулятор — 7000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт и реверсивной 18 Вт (можно заряжать другие устройства). Для такой емкости 33 Вт — не быстро, но терпимо.

Также в наличии боковой сканер отпечатков, две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, защита IP64 (пыль и брызги), NFC, ИК-порт, поддержка Dolby Atmos. Программное обеспечение — HyperOS 2 на базе Android 15. Это странно для 2026 года: Android 16 уже доступен много месяцев, а Poco использует устаревшую ОС.

Цвета: белый и черный. Купить Poco M8s 5G в конфигурации 6/128 ГБ можно будет за $189, а вариант 8/256 ГБ обойдется $229.

Анонсы: Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

В целом, Poco M8s 5G – классический Poco: большой экран с высокой частотой, большая батарея, 5G и низкая цена. Snapdragon 6s Gen 3 не блещет производительностью, но для повседневных задач его достаточно.

7000 мАч — отличный показатель. С такой батареей смартфон будет работать два дня без подзарядки. 33-ваттная зарядка не быстрая, но для ночной зарядки подходит.

Главная проблема — Android 15. В апреле 2026 года выпускать смартфон на прошлогодней ОС — моветон. Покупатель, который купит M8s 5G, получит обновление до Android 16 (когда-нибудь), но Android 17 ему, скорее всего, не светит (Poco не обещает долгой поддержки бюджетных моделей). В целом Poco M8s 5G — выбор тех, кому важна частота экрана и батарея, а обновления ПО не столь важны. Для всех остальных есть варианты с более актуальным ПО, к примеру Samsung Galaxy A17 5G.

Анонсы: Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса

24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета

24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»

24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?

24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor

24.04. Создатели DeepSeek утверждают, что новая версия китайского ИИ обошла ChatGPT и Gemini в существенных тестах

24.04. МТС в Иркутской области - покрытие расширено поддержкой LTE900 на трассе «Байкал»

21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics

21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах

21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы

21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай

21.04. МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте

20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018

20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников

20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ

Все статьи >>

Новости

24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro

24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189

24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16

23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы

23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69

23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad

22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500

22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов

22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий

21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней

21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл

21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro

21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины

20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски

20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы

20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч

17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD

17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч

16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий

16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: