Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra

21.11.2025, MForum.ru

На днях состоялся очередной показ тизеров серии Poco F8. Компания сравнила размеры дисплеев F8 Ultra и F8 Pro. Также были раскрыты некоторые характеристики камеры и детали дизайна F8 Ultra. Тем временем, в сети появились подробные характеристики модели Ultra.

Компания Poco подтвердила, что F8 Ultra будет оснащен дисплеем диагональю 6,9 дюйма, в то время как F8 Pro будет оснащен экраном диагональю 6,59 дюйма. Также тизеры показали, что Poco F8 Ultra будет оснащен 5-кратной телеобъективной камерой и будет доступен в синем и черном вариантах. В первом случае используется нанотехнологичный материал 3-го поколения со стекловолокном на задней панели, а во втором - стекловолокно с матовой текстурой и глянцевым покрытием.

Более подробная информация о F8 Ultra также была раскрыта одним из пользователей. Телефон будет оснащен тройной тыловой камерой, где все 3 модуля камеры (основной, сверхширокоугольный и перескопный) будут использовать 50 Мп сенсоры. Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп.

Poco F8 Ultra будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Он также получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, класс защиты IP69, металлический корпус и будет работать под управлением HyperOS 3 на базе Android-16.

Также недавно компания Poco подтвердила, что F8 Ultra будет работать на базе SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащаться аккумулятором емкостью 6500 мАч. В тоже время, F8 Pro будет использовать чипсет Snapdragon 8 Elite и получит аккумулятор емкостью 6210 мАч. Мировая премьера серии Poco F8 состоится 26 ноября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

