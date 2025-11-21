Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T

21.11.2025, MForum.ru

OnePlus Ace 6T для китайского рынка станет первым в мире телефоном, оснащенным не анонсированнным чипом Snapdragon 8 Gen 5. Недавно устройство, носящее номер модели PLR110, было замечено в базе данных платформы Geekbench, а теперь оно появилось в базе данных AnTuTu, достигнув впечатляющего показателя в 3,5 миллиона баллов.

На сайте AnTuTu появилась версия OnePlus Ace 6T с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ памяти UFS 4.1. Устройство поддерживает частоту обновления до 165 Гц и работает под управлением Android 16.

OnePlus Ace 6T на базе Snapdragon 8 5-го поколения набрал 3 561 559 баллов на AnTuTu. Этот показатель представляет собой сумму баллов за процессор, графический процессор, память и UX-тесты, где устройство набрало 1 061 167, 1 160 801, 538 316 и 801 275 баллов соответственно.

Согласно более ранним утечкам, OnePlus Ace 6T будет оснащен 6,83-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1,5К с частотой обновления 165 Гц. Для фотосъемки Ace 6T получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенную тыловую камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором с OIS с дополнительным 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором.

За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Также в активе OnePlus Ace 6T ожидаются стереодинамики, алюминиевая рама, линейный двигатель по оси x и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в экране

Компания OnePlus уже начала анонсировать появление Ace 6T в Китае, но дату анонса еще предстоит подтвердить. Цветовая гамма новинки будет включать себя черный, зеленый и фиолетовый цвеьа. Кроме того, ожидается специальное ограниченное издание Genshin Impact.