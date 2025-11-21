Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T

MForum.ru
21.11.2025,
OnePlus Ace 6T для китайского рынка станет первым в мире телефоном, оснащенным не анонсированнным чипом Snapdragon 8 Gen 5. Недавно устройство, носящее номер модели PLR110, было замечено в базе данных платформы Geekbench, а теперь оно появилось в базе данных AnTuTu, достигнув впечатляющего показателя в 3,5 миллиона баллов.
На сайте AnTuTu появилась версия OnePlus Ace 6T с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ памяти UFS 4.1. Устройство поддерживает частоту обновления до 165 Гц и работает под управлением Android 16.
OnePlus Ace 6T на базе Snapdragon 8 5-го поколения набрал 3 561 559 баллов на AnTuTu. Этот показатель представляет собой сумму баллов за процессор, графический процессор, память и UX-тесты, где устройство набрало 1 061 167, 1 160 801, 538 316 и 801 275 баллов соответственно.
Согласно более ранним утечкам, OnePlus Ace 6T будет оснащен 6,83-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1,5К с частотой обновления 165 Гц. Для фотосъемки Ace 6T получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенную тыловую камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором с OIS с дополнительным 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором.
За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Также в активе OnePlus Ace 6T ожидаются стереодинамики, алюминиевая рама, линейный двигатель по оси x и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в экране
Компания OnePlus уже начала анонсировать появление Ace 6T в Китае, но дату анонса еще предстоит подтвердить. Цветовая гамма новинки будет включать себя черный, зеленый и фиолетовый цвеьа. Кроме того, ожидается специальное ограниченное издание Genshin Impact.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Рынок смартфонов в Индии восстановился в 2q2025 после медленного роста в начале 2025 года / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru