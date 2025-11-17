Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80

MForum.ru
17.11.2025,
Сегодня Huawei официально объявила о начале предварительного бронирования новой линейки Mate 80. Новые флагманы семейства можно приобрести в торговом центре Huawei Mall, у крупных партнеров по электронной коммерции, в магазинах Huawei experience и в авторизованных розничных точках.
Компания также представила первый обзор телефонов Huawei Mate 80, включая модель RS Ultimate Design – Юй Чэндун, исполнительный директор Huawei и глава подразделения интеллектуальных устройств, поделился первым впечатлением от Mate 80 Pro Max в коротком видеоролике.
Huawei традиционно предлагала модели серии Mate в вариантах “Pro” и “Pro +”, но в этом году компания представляет новую модель “Pro Max”, которая полностью заменит Pro +.
Huawei Pro Max получил уникальное расположение двух колец на задней панели. На верхнем кольце расположен большой круглый модуль камеры с четырьмя объективами, фирменным знаком XMAGE в центре и светодиодной вспышкой, встроенной во внешнее кольцо.
Прямо под ним расположено второе кольцо почти такого же размера, создающее дизайн в виде восьмерки. Нижнее кольцо, скорее всего, предназначено для магнитной зарядки или подключения дополнительных устройств, как MagSafe для iPhone. Тем более, появились магнитные аксессуары для телефонов на базе Android с функцией PixelSnap серии Pixel 10, а значит у Huawei нет причин отставать.
Для тех, кто хочет чего-то еще более премиального, предлагается Mate 80 RS Ultimate Design edition - новое направление в дизайне. Он оснащен восьмиугольным модулем камеры в сочетании с фирменным стилем Huawei и Ultimate Design.
Компания Huawei также подтвердила, что серия Mate 80, а также Mate X7 и несколько устройств экосистемы новинок дебютируют 25 ноября. Ожидается, что все дебютирующие телефоны будут оснащены новым процессором Kirin 9030.
© Антон Печеровый,
