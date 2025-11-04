Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально

MForum.ru
04.11.2025,
Компания Realme представила во Вьетнаме два новых смартфона серии C: Realme C85 Pro и Realme C85 5G. Оба устройства оснащены 6,8-дюймовыми дисплеями, 50-мегапиксельными основными камерами и аккумуляторами емкостью 7000 мАч с зарядкой 45 Вт, а также защитой от проникновения влаги по стандарту IP69K.
Realme C85 Pro базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 685, поддерживающим только LTE-сети, в то время как C85 5G получил более новый чип Dimensity 6300 (с поддержкой 5G).В целом Realme C85 5G близок к Realme 15x, основное отличие заключается в более высокой скорости зарядки на 70 Вт в 15x.
Realme C85 Pro оснащен AMOLED-дисплеем с разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц, в то время как C85 5G оснащен IPS-дисплеем с разрешением HD + и частотой обновления 144 Гц. Оба телефона оснащены 28-миллиметровыми 50-мегапиксельными основными камерами (IMX852) и 8-мегапиксельными камерами для селфи.
Оба устройства работают под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15. Аккумуляторы емкостью 7000 мАч в обоих телефонах поддерживают OTG-зарядку, поэтому их можно использовать их для питания других смартфонов и аксессуаров, таких как умные часы и наушники.
Realme C85 Pro и Realme C85 5G доступны в цветах Parrot Purple и Peacock Green.Стоимость Realme C85 Pro в комплектации 8/256 ГБ составляет от 7 690 000 донгов (292 доллара). Стоимость модели Realme C85 5G с объемом памяти 8/128 ГБ составляет 6 490 000 донгов (247 долларов), а версия с объемом памяти 256 ГБ оценена в 7 090 000 донгов (270 долларов).
© Антон Печеровый,
