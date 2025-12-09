Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145

MForum.ru
09.12.2025,
Индийский производитель Lava расширил линейку смартфонов Play, представив модель Play Max. Устройство позиционируется как выбор для современной молодёжи, которая совмещает учёбу, социальные сети, развлечения и мобильные игры.
Основой смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 7300, который должен обеспечить плавную работу в играх и повседневных приложениях. Для поддержания стабильной производительности в длительных игровых сессиях инженеры Lava внедрили систему охлаждения Vapor Chamber (VC).
Ключевой особенностью в маркетинговой стратегии бренда является программное обеспечение. Play Max работает на «чистой» Android 15 без предустановленного стороннего софта, что обещает высокую скорость и отзывчивость интерфейса.
Смартфон получил 6.72-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
В основе фоточасти — 50-мегапиксельная основная камера с электронной стабилизацией (EIS) и возможностью записи видео в 4К. Для сэлфи служит фронтальная камера разрешением 8 Мп.
Lava Play Max будет доступен в двух цветах (Deccan Black и Himalayan White) и двух конфигурациях памяти: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ за 12 999 индийских рупий (~$145) и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ за 14 999 индийских рупий (~$165).
Продажи Lava Play Max в Индии стартуют в декабре. Производитель подчеркивает уникальную для рынка услугу поддержки «Free Service @ Home» — бесплатный сервисный ремонт на дому, который будет доступен владельцам нового смартфона.
Таким образом, Lava делает ставку на сочетание актуального «железа» (Dimensity 7300, 120 Гц экран), чистого ПО и дополнительного сервисного преимущества, чтобы выделиться на конкурентном рынке бюджетных смартфонов, где доминируют китайские бренды.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Lava выпустила доступный смартфон Yuva Star 2 / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru
03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru