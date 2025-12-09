Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145

09.12.2025, MForum.ru

Индийский производитель Lava расширил линейку смартфонов Play, представив модель Play Max. Устройство позиционируется как выбор для современной молодёжи, которая совмещает учёбу, социальные сети, развлечения и мобильные игры.

Основой смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 7300, который должен обеспечить плавную работу в играх и повседневных приложениях. Для поддержания стабильной производительности в длительных игровых сессиях инженеры Lava внедрили систему охлаждения Vapor Chamber (VC).

Ключевой особенностью в маркетинговой стратегии бренда является программное обеспечение. Play Max работает на «чистой» Android 15 без предустановленного стороннего софта, что обещает высокую скорость и отзывчивость интерфейса.

Смартфон получил 6.72-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

В основе фоточасти — 50-мегапиксельная основная камера с электронной стабилизацией (EIS) и возможностью записи видео в 4К. Для сэлфи служит фронтальная камера разрешением 8 Мп.

Lava Play Max будет доступен в двух цветах (Deccan Black и Himalayan White) и двух конфигурациях памяти: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ за 12 999 индийских рупий (~$145) и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ за 14 999 индийских рупий (~$165).

Продажи Lava Play Max в Индии стартуют в декабре. Производитель подчеркивает уникальную для рынка услугу поддержки «Free Service @ Home» — бесплатный сервисный ремонт на дому, который будет доступен владельцам нового смартфона.

Таким образом, Lava делает ставку на сочетание актуального «железа» (Dimensity 7300, 120 Гц экран), чистого ПО и дополнительного сервисного преимущества, чтобы выделиться на конкурентном рынке бюджетных смартфонов, где доминируют китайские бренды.