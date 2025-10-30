Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу

30.10.2025, MForum.ru

Компания Realme работает над новым устройством начального уровня, относящегося к серии C - C85 Pro. Новинка будет доступна в черном, зеленом и фиолетовом цветах.

Компания Realme уже подтвердила, что C85 Pro оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, а мощность быстрой зарядки достигает 45 Вт. Ожидается, что C85 Pro также будет защищен от пыли и воды по стандарту IP69.

Также упоминается 6,8-дюймовый AMOLED-экран разрешением FHD +, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопителя, основная камера на 50 МП и аппаратная платформа SoC Snapdragon 685.

Похоже, что в настоящее время C85 Pro выходит на рынок сразу на нескольких рынках, поэтому скоро станут известны подробные технические характеристики и цены устройства.