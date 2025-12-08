Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм

MForum.ru

Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм

08.12.2025, MForum.ru

Компания OnePlus официально представила в Китае новую модель серии Ace. OnePlus Ace 6T сочетает в себе игровые инновации, рекордную ёмкость аккумулятора и новейший флагманский чипсет Qualcomm. Мировая премьера устройства под названием OnePlus 15R запланирована на 17 декабря, при этом в глобальной версии ожидаются незначительные отличия в камере.

Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм

Основой смартфона стал 6.83-дюймовый плоский AMOLED-дисплей разрешением 1.5K (2800×1272). Панель поддерживает адаптивную частоту обновления до 165 Гц и может похвастаться пиковой яркостью до 3600 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. Для геймеров реализована сверхвысокая частота опроса касаний (3200 Гц) и отдельный сопроцессор Lingxi для минимизации задержек ввода.

Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм

OnePlus Ace 6T стал первым в мире смартфоном на базе нового 3-нм процессора Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm. Чип сочетает мощные ядра Oryon с частотой до 3.84 ГГц и графический ускоритель Adreno 840. Эта платформа в паре с фирменным оптимизированным «игровым ядром» WindChill и огромной системой охлаждения площадью почти 44 000 мм² позволяет устройству демонстрировать рекордную производительность.

Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм

Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX906 с оптической стабилизацией и поддержкой фирменных вычислительных алгоритмов Oppo. Его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм

Главной инженерной особенностью стала батарея Glacier рекордной ёмкости 8300 мАч, созданная с использованием кремний-углеродного анода. Она поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 100 Вт (50% за 23 минуты), обходную зарядку для игр и обратную проводную зарядку.

Смартфон обладает комплексной защитой от пыли и воды (IP66/68/69/69K), ультразвучным сканером отпечатков в дисплее и поддержкой технологии Rain Touch 2.0 для работы с мокрым экраном.

Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм

Для поклонников популярной игры компания также анонсировала лимитированную версию в коллаборации с Genshin Impact, посвященную персонажу Камисато Аяка. Издание включает полностью кастомизированный дизайн, интерфейс и эксклюзивные аксессуары в подарочной упаковке.

OnePlus Ace 6T будет доступен в цветах Phantom Green, Flash Black и Electric Purple. Продажи стартуют 5 декабря. Специальное издание Genshin Impact поступит в продажу 22 декабря. Стартовая цена базовой модели составляет 2599 юаней (~$370), а топовой версии 16/1 ТБ — 3899 юаней (~$550).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: