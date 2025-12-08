Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм

08.12.2025, MForum.ru

Компания OnePlus официально представила в Китае новую модель серии Ace. OnePlus Ace 6T сочетает в себе игровые инновации, рекордную ёмкость аккумулятора и новейший флагманский чипсет Qualcomm. Мировая премьера устройства под названием OnePlus 15R запланирована на 17 декабря, при этом в глобальной версии ожидаются незначительные отличия в камере.

Основой смартфона стал 6.83-дюймовый плоский AMOLED-дисплей разрешением 1.5K (2800×1272). Панель поддерживает адаптивную частоту обновления до 165 Гц и может похвастаться пиковой яркостью до 3600 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. Для геймеров реализована сверхвысокая частота опроса касаний (3200 Гц) и отдельный сопроцессор Lingxi для минимизации задержек ввода.

OnePlus Ace 6T стал первым в мире смартфоном на базе нового 3-нм процессора Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm. Чип сочетает мощные ядра Oryon с частотой до 3.84 ГГц и графический ускоритель Adreno 840. Эта платформа в паре с фирменным оптимизированным «игровым ядром» WindChill и огромной системой охлаждения площадью почти 44 000 мм² позволяет устройству демонстрировать рекордную производительность.

Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX906 с оптической стабилизацией и поддержкой фирменных вычислительных алгоритмов Oppo. Его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Главной инженерной особенностью стала батарея Glacier рекордной ёмкости 8300 мАч, созданная с использованием кремний-углеродного анода. Она поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 100 Вт (50% за 23 минуты), обходную зарядку для игр и обратную проводную зарядку.

Смартфон обладает комплексной защитой от пыли и воды (IP66/68/69/69K), ультразвучным сканером отпечатков в дисплее и поддержкой технологии Rain Touch 2.0 для работы с мокрым экраном.

Для поклонников популярной игры компания также анонсировала лимитированную версию в коллаборации с Genshin Impact, посвященную персонажу Камисато Аяка. Издание включает полностью кастомизированный дизайн, интерфейс и эксклюзивные аксессуары в подарочной упаковке.

OnePlus Ace 6T будет доступен в цветах Phantom Green, Flash Black и Electric Purple. Продажи стартуют 5 декабря. Специальное издание Genshin Impact поступит в продажу 22 декабря. Стартовая цена базовой модели составляет 2599 юаней (~$370), а топовой версии 16/1 ТБ — 3899 юаней (~$550).