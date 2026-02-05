Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra»

MForum.ru
05.02.2026,
Компания iQOO официально представила iQOO 15 Ultra. Устройство не только получило дополнение Ultra в названии (сменивший «Pro»), но и стало первым смартфоном линейки, оснащённым активной системой охлаждения, что окончательно закрепляет его позицию в сегменте игровых аппаратов высшего уровня.
В основе iQOO 15 Ultra лежит флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненный отдельным игровым сопроцессором Q3, отвечающим за апскейлинг разрешения и генерацию кадров. Комплектуется устройство оперативной памятью LPDDR5X (10 667 Мбит/с) и накопителем UFS 4.1.
Ключевое новшество — активная система охлаждения «Ice Dome» с вентилятором размером 17x17 мм и прокачкой воздуха 0.315 куб. футов в минуту. По заявлению производителя, это позволяет смартфону, например, первым запускать игру Honor of Kings в настройках «Ultra Quality» с устойчивой частотой 144 кадра в секунду, сохраняя температуру задней панели на уровне 41,5°C.
Для геймеров также предусмотрены:
iQOO 15 Ultra получил крупный 6.85-дюймовый OLED-дисплей производства Samsung (панель M14 LTPO) с частотой обновления 144 Гц и технологией адаптивной синхронизации. Пиковая яркость полного экрана достигает 2600 нит, заявлено покрытие 118% цветового пространства DCI-P3 и поддержка стандартов Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid. Частота опроса касаний в играх — до 480 Гц для нескольких пальцев.
Ёмкость аккумулятора iQOO 15 Ultra составляет 7400 мАч (плотность энергии 867 Вт•ч/л), что на 400 мАч больше, чем у базовой iQOO 15. Поддерживается проводная зарядка 100 Вт (с PPS 55 Вт) и беспроводная на 40 Вт. Толщина корпуса — 8.7 мм, вес — 227 грамм.
Фото- и видеомодуль представлен тройной основной камерой:
Фронтальная камера — на 32 Мп (апертура f/2.2), аналогичная установленной в стандартной модели.
Несмотря на наличие активного охлаждения, смартфон получил высокую степень защиты от внешних воздействий — IP68 и IP69. Среди прочих особенностей — новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддержка NFC и три Wi-Fi антенны для устойчивого сигнала.
iQOO 15 Ultra уже доступен для предзаказа в Китае в двух цветах: серебристом («2049») и чёрном («2077»). В комплект поставки входят защитный чехол, зарядное устройство с кабелем и щётка для очистки вентилятора. Актуальные ценовые предложения:
Информации о глобальном релизе устройства за пределами Китая пока не поступало. Анонс iQOO 15 Ultra знаменует собой явный сдвиг бренда в сторону создания максимально специализированного игрового устройства, где ключевым аргументом становится не просто мощность «железа», а инженерные решения по обеспечению его стабильной и длительной работы.
© Антон Печеровый,
