Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего

16.01.2026, MForum.ru

Компания iQOO официально представила в Китае новую модель, которая, кажется, стирает последние границы между средним и флагманским сегментами. iQOO Z11 Turbo предлагает комбинацию характеристик, которая до недавнего времени была прерогативой устройств с вдвое более высокой ценой.

Основой устройства стал топовый процессор Snapdragon 8 Gen 5, созданный по 3-нм техпроцессу. Он работает в связке с фирменным игровым сопроцессором Q2, оперативной памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1. По заявлению iQOO, эта комбинация набирает в тесте AnTuTu свыше 3.59 миллиона баллов.

Для стабильности такой производительности реализована сложная система охлаждения Ice Dome VC, которая, по словам инженеров, снижает температуру ядра на 15°C. Также добавлен отдельный чип Thunder Z1 для усиления сигнала, что должно обеспечить бесперебойную онлайн-игру даже в зонах слабого приёма.

Смартфон получил 6.59-дюймовую плоскую AMOLED-панель с частотой 144 Гц и пиковой локальной яркостью 5000 нит (при минимальной в 1 нит для работы в темноте). Для защиты зрения используется PWM-димминг с частотой 4320 Гц. Экран защищён усиленным стеклом Schott.

В основе фотосистемы — 200-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, поддерживающий зум без потерь до 4х. Его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера — 32 Мп.

Самым инновационным элементом может стать элемент питания. iQOO Z11 Turbo использует аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 7600 мАч, созданный с применением технологии полу-твёрдотельного (semi-solid-state) электролита второго поколения. Она обещает повышенную безопасность, устойчивость к экстремальным температурам (от -20°C до +40°C) и долгий срок службы. Зарядка поддерживается на уровне 100 Вт.

Корпус получил комплексную защиту по стандартам IP68 и IP69. Также отметим ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и поддержку Wi-Fi 7.

iQOO Z11 Turbo уже поступил в продажу в Китае в четырёх цветах (чёрная версия имеет фиберглассовую заднюю панель, остальные — стеклянную). Стартовая цена составляет 2699 юаней (~$378) за версию 12/256 ГБ, а топовая комплектация 16/1 ТБ оценивается в 3999 юаней (~$560).

Таким образом, iQOO выпускает на рынок, возможно, самого агрессивного «омоложённого флагмана» начала 2026 года. Сочетание чипа 3 нм, полу-твёрдотельной батареи и яркого дисплея по цене от $380 готово бросить серьёзный вызов таким конкурентам, как Redmi K90 Ultra, Realme Neo 8 и OnePlus 15R, поднимая планку ожиданий от среднебюджетного сегмента на новый уровень.