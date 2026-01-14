Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G

MForum.ru
Компания Oppo официально анонсировала новую пару смартфонов в бюджетном сегменте — A6s 5G и A6s 4G. Фокусом презентации стала 5G-модель, которая помимо поддержки современных сетей предлагает рекордный запас автономности и необычное долгосрочное обещание от производителя по сохранению производительности.
Ключевой особенностью Oppo A6s 5G стала аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мАч, один из самых высоких показателей на рынке. Она сочетается с очень быстрой для этого класса зарядкой 80 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство за 64 минуты. Такой набор должен удовлетворить даже самых требовательных пользователей.
Не менее примечательно обещание Oppo в плане программной поддержки. Компания заявляет о «60-месячной защите плавности», гарантируя, что смартфон будет работать так же гладко через пять лет, как и в день покупки. В качестве аппаратной платформы Oppo использует связку из энергоэффективного чипсета MediaTek Dimensity 6300, оперативной памяти LPDDR4X и накопителя UFS 2.2.
Корпус устройства получил максимальную защиту по стандарту IP69 (устойчивость к струям воды под высоким давлением и пыли). Смартфон оснащён 6.75-дюймовым LCD-экраном с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1125 нит. Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором. Устройство будет доступно в цветах Cappuccino Brown и Ice White.
Параллельно представлена 4G-версия, предназначенная для рынков, где сети пятого поколения ещё не столь развиты. Её основное отличие — процессор Qualcomm Snapdragon 685 и отсутствие модуля 5G. В остальном характеристики, включая дисплей, батарею, камеры и защиту, идентичны 5G-модели.
Oppo A6s 5G занимает чёткую нишу сверхдоступного «долгоиграющего» смартфона с 5G. Его главными козырями становятся не камеры или дизайн, а именно автономность, быстрая зарядка, защищённость и гарантия долгой работы системы.
Примечательно, что обе модели работают под управлением ColorOS 15 на базе Android 15, хотя Android 16 уже была представлена Google. Это может стать слабым местом, учитывая обещание долгосрочной поддержки. Успех устройств будет зависеть от того, сможет ли Oppo действительно обеспечить заявленную «плавность» на протяжении пяти лет и насколько востребованной окажется такая специфическая комбинация характеристик среди покупателей.
