Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G

12.01.2026, MForum.ru

В Индии представлен Oppo Pad 5 — планшет, ориентированный на продуктивность, длительную работу и мобильность. Хотя устройство наследует название от китайской модели, его индийская версия получила существенные отличия в аппаратной платформе, делая её более адаптированной для локальной аудитории.

Одной из главных особенностей Oppo Pad 5 стал 12.1-дюймовый LCD-дисплей с матовым антибликовым покрытием. Панель с разрешением 2.8K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision должна обеспечивать комфорт для глаз при длительном чтении, работе с документами или просмотре контента, особенно при ярком освещении.

В отличие от китайского аналога на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, индийская версия работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300-Ultra, созданном по 4-нм техпроцессу. Он сочетается с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ встроенного хранилища. Планшет работает под управлением ColorOS 16 (основанной на Android 16) с набором функций для повышения продуктивности, включая AI-ассистента для заметок.

Устройство позиционируется как рабочий инструмент, чему способствуют несколько особенностей:

Поддержка стилуса Oppo Pencil 2R с 4096 уровнями нажатия и низкой задержкой для письма и рисования.

Опциональная поддержка 5G в старшей конфигурации, что обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет вдали от Wi-Fi.

Четырёхканальная акустическая система для погружения в контент.

Ёмкая батарея на 10 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Камеры (по 8 Мп спереди и сзади) выполнены в минималистичном ключе и ориентированы на видеозвонки и сканирование документов.

Oppo Pad 5 уже доступен для предзаказа в двух цветах: Aurora Pink и Starlight Black. Продажи стартуют 13 января через официальный онлайн-магазин Oppo, маркетплейс Flipkart и ритейлеров.

Wi-Fi версия (8/128 ГБ) оценена в 26 999 индийских рупий (~$300), 5G версия (8/256 ГБ) обойдется 32 999 индийских рупий (~$365). На старте покупателям предложат скидку до 2000 рупий при оплате определенной картой и беспроцентную рассрочку до 9 месяцев.

С выходом Pad 5 Oppo вступает в прямую конкуренцию с другими планшетами среднего класса на индийском рынке, такими как Xiaomi Pad 6, Samsung Galaxy Tab S9 FE и Realme Pad 3. Ключевыми козырями новинки должны стать антибликовый экран, опциональный 5G и фирменный стилус. Успех будет зависеть от того, насколько хорошо оптимизирована система и как индийские потребители оценят баланс цены и характеристик в сравнении с уже привычными устройствами сегмента.