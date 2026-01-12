Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G

MForum.ru

Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G

12.01.2026, MForum.ru

В Индии представлен Oppo Pad 5 — планшет, ориентированный на продуктивность, длительную работу и мобильность. Хотя устройство наследует название от китайской модели, его индийская версия получила существенные отличия в аппаратной платформе, делая её более адаптированной для локальной аудитории.

Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G

Одной из главных особенностей Oppo Pad 5 стал 12.1-дюймовый LCD-дисплей с матовым антибликовым покрытием. Панель с разрешением 2.8K, частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision должна обеспечивать комфорт для глаз при длительном чтении, работе с документами или просмотре контента, особенно при ярком освещении.

В отличие от китайского аналога на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, индийская версия работает на чипсете MediaTek Dimensity 7300-Ultra, созданном по 4-нм техпроцессу. Он сочетается с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 256 ГБ встроенного хранилища. Планшет работает под управлением ColorOS 16 (основанной на Android 16) с набором функций для повышения продуктивности, включая AI-ассистента для заметок.

Устройство позиционируется как рабочий инструмент, чему способствуют несколько особенностей:

  • Поддержка стилуса Oppo Pencil 2R с 4096 уровнями нажатия и низкой задержкой для письма и рисования.
  • Опциональная поддержка 5G в старшей конфигурации, что обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет вдали от Wi-Fi.
  • Четырёхканальная акустическая система для погружения в контент.
  • Ёмкая батарея на 10 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Камеры (по 8 Мп спереди и сзади) выполнены в минималистичном ключе и ориентированы на видеозвонки и сканирование документов.

Oppo Pad 5 уже доступен для предзаказа в двух цветах: Aurora Pink и Starlight Black. Продажи стартуют 13 января через официальный онлайн-магазин Oppo, маркетплейс Flipkart и ритейлеров.

Wi-Fi версия (8/128 ГБ) оценена в 26 999 индийских рупий (~$300), 5G версия (8/256 ГБ) обойдется 32 999 индийских рупий (~$365). На старте покупателям предложат скидку до 2000 рупий при оплате определенной картой и беспроцентную рассрочку до 9 месяцев.

С выходом Pad 5 Oppo вступает в прямую конкуренцию с другими планшетами среднего класса на индийском рынке, такими как Xiaomi Pad 6, Samsung Galaxy Tab S9 FE и Realme Pad 3. Ключевыми козырями новинки должны стать антибликовый экран, опциональный 5G и фирменный стилус. Успех будет зависеть от того, насколько хорошо оптимизирована система и как индийские потребители оценят баланс цены и характеристик в сравнении с уже привычными устройствами сегмента.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru

02.01. [Новости компаний] Производство электроники: Египет наращивает производство смартфонов / MForum.ru

17.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Counterpoint ожидают рост цен на микросхемы и снижение поставок смартфонов в 2026 году / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru

09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru

08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru

05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru

30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru

29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru

26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: