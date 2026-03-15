MForum.ru

Микроэлектроника: Китайская Lisuan выпустила 6-нм игровой GPU - конкурент RTX 4060 с полностью самостоятельной архитектурой

15.03.2026, MForum.ru

Китайская компания Lisuan Technology («Лишуань») официально представила на выставке AWE2026 в Шанхае линейку игровых и профессиональных видеокарт Lisuan eXtreme, основанных на первом "полностью самостоятельно разработанном" в Китае 6нм графическом процессоре G100.

В основе новинки - процессор 7G106, который разработан на основе собственной архитектуры TrueGPU, включая систему команд, вычислительные ядра и программный стек.

Игровая модель получила название Lisuan Extreme LX 7G106. Ее ключевые спецификации включают:

✦ 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной

✦ Заявленная производительность - 24 TFLOPS (FP32)

✦ 192 текстурных блока (TMU) и 96 блоков растеризации (ROP)

✦ Энергопотребление (TDP) - 225 Вт, питание от одного 8-контактного разъема

✦ Видеовыходы - 4 порта DisplayPort 1.4a, поддержки HDMI нет

Карта поддерживает такие графические API: DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0 . По заявлениям производителя, она способна запускать более 100 популярных игр, включая требовательные к ресурсам, а также сетевые хиты вроде Genshin Impact и DOTA 2. Ранние тесты показывают производительность уровня Nvidia GeForce RTX 4060.

Lisuan Extreme поддерживает не только игры, но и локальный запуск больших языковых моделей, включая Qwen3 и DeepSeek, а также Stable Diffusion . Функция NRSS, аналогичная Nvidia DLSS и AMD FSR, позволяет динамически оптимизировать качество рендеринга.

Кроме игровой карты, компания представила три профессиональные модели для рабочих станций и задач ИИ:

✦ LX Ultra: 12 ГБ GDDR6

✦ LX Pro: 24 ГБ GDDR6 с осевыми вентиляторами

✦ LX Max: 24 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC и турбинным охлаждением

Эти карты ориентированы на 3D-моделирование, рендеринг, цифровые двойники и облачные вычисления. Они совместимы с широким спектром CPU (Intel, AMD, а также китайские Hygon, Loongson, Phytium) и ОС (Windows, Ubuntu, UOS, Kylinsoft).

Новинка пойдет в продажу в июне 2026 года, но первоначально только на китайском рынке.

Факт выхода современного китайского GPU на основе собственной архитектуры - весьма примечателен.

--

теги: микроэлектроника GPU Китай китайские процессоры

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

Новости

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: