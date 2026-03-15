Микроэлектроника: Китайская Lisuan выпустила 6-нм игровой GPU - конкурент RTX 4060 с полностью самостоятельной архитектурой

15.03.2026, MForum.ru

Китайская компания Lisuan Technology («Лишуань») официально представила на выставке AWE2026 в Шанхае линейку игровых и профессиональных видеокарт Lisuan eXtreme, основанных на первом "полностью самостоятельно разработанном" в Китае 6нм графическом процессоре G100.

В основе новинки - процессор 7G106, который разработан на основе собственной архитектуры TrueGPU, включая систему команд, вычислительные ядра и программный стек.

Игровая модель получила название Lisuan Extreme LX 7G106. Ее ключевые спецификации включают:

✦ 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной

✦ Заявленная производительность - 24 TFLOPS (FP32)

✦ 192 текстурных блока (TMU) и 96 блоков растеризации (ROP)

✦ Энергопотребление (TDP) - 225 Вт, питание от одного 8-контактного разъема

✦ Видеовыходы - 4 порта DisplayPort 1.4a, поддержки HDMI нет

Карта поддерживает такие графические API: DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0 . По заявлениям производителя, она способна запускать более 100 популярных игр, включая требовательные к ресурсам, а также сетевые хиты вроде Genshin Impact и DOTA 2. Ранние тесты показывают производительность уровня Nvidia GeForce RTX 4060.

Lisuan Extreme поддерживает не только игры, но и локальный запуск больших языковых моделей, включая Qwen3 и DeepSeek, а также Stable Diffusion . Функция NRSS, аналогичная Nvidia DLSS и AMD FSR, позволяет динамически оптимизировать качество рендеринга.

Кроме игровой карты, компания представила три профессиональные модели для рабочих станций и задач ИИ:

✦ LX Ultra: 12 ГБ GDDR6

✦ LX Pro: 24 ГБ GDDR6 с осевыми вентиляторами

✦ LX Max: 24 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC и турбинным охлаждением

Эти карты ориентированы на 3D-моделирование, рендеринг, цифровые двойники и облачные вычисления. Они совместимы с широким спектром CPU (Intel, AMD, а также китайские Hygon, Loongson, Phytium) и ОС (Windows, Ubuntu, UOS, Kylinsoft).

Новинка пойдет в продажу в июне 2026 года, но первоначально только на китайском рынке.

Факт выхода современного китайского GPU на основе собственной архитектуры - весьма примечателен.

