Микроэлектроника: ИИ-чипы нужны всем. Еще два игрока подняли денег, чтобы создать альтернативу чипам Nvidia

MForum.ru

25.02.2026, MForum.ru

Рынок ИИ-чипов продолжает кипение: еще два игрока привлекли крупные инвестиции.

Axelera AI, Нидерланды

Европейский стартап закрыл раунд на $250 млн при лидерстве Innovation Industries и поддержке BlackRock. Это крупнейшая инвестиция в ИИ-полупроводники в истории ЕС! Компания делает ставку на edge-сегмент (роботы, компьютерное зрение, безопасность) и энергоэффективность: чип компании Europa потребляет всего 45 Вт, выдавая производительность уровня NVIDIA A100. Ключевая идея - обработка данных локально, без необходимости запроса к облачному дата-центру.

SambaNova Systems, США

Американский стартап привлек $350 млн при участии Vista Equity и Intel Capital и анонсировал стратегический альянс с Intel. Новый чип SN50 компания позиционирует как самое быстрое решение для агентного AI. Заявлена скорость в 5 раз выше конкурентов и снижение совокупной стоимости владения в 3 раза по сравнению с GPU. SoftBank уже принял решение о закупке SN50 для своих ЦОД в Японии.

Тренд

Всего за 2 дня три ИИ-чипмейкера (включая MatX с $500 млн) привлекли более $1.1 млрд!

Инвесторы деньгами голосуют за диверсификацию, кому-то нужны чипы для создания мощных облачных кластеров, кто-то ориентируется на "умные" камеры, обрабатывающие информацию на месте.

Шутки насчет "убийцы" Nvidia перестают быть шутками. Пусть пока что речь идет о сравнительно небольших компаниях, но уровень конкуренции таков, что в этом бульоне что-то обязательно родится. Да и Nvidia когда-то была всего лишь стартапом.

теги: микроэлектроника первичные размещения стартапы разработчики ИИ-чипов разработчики чипов ИИ чипы ИИ

© Алексей Бойко, MForum.ru

