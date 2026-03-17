Мобильная связь: Билайн - количество БС 4G в Иркутской области увеличено на 76% в 2026 году

17.03.2026, MForum.ru

Билайн сообщает, что за 2025 год количество базовых станций 4G в регионе увеличено на 76%. В среднем новая станция подключалась каждые 10 часов. Большинство новых вышек запущено в местах с высокой нагрузкой - в деловых зонах, новостройках, а также в селах и деревнях области.





В Иркутске покрытие 4G обновлено в районе Центрального рынка, ТЦ «Снегирь», ТЦ MegaHome, на улицах Сибирских Партизан, Нижняя Набережная, Дальневосточная. В Братске - в районе автовокзала, базы «Город мастеров», дом быта «Экспресс», квартал «Сибтепломаш», жилой район Бикей. В Ангарске - на ул. Чайковского, в микрорайонах Юго-Восточный и 12-а, промзоне АНХК. Также сеть развивали в Нижнеудинске, Тулуне, Усть-Куте, Усть-Илимске, Зиме, Киренске, Шелехове.

Как утверждает оператор, покрытие 4G стало доступно еще более чем в 100 селах и деревнях Иркутской области, из них в более, чем в 70 - по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН). В деревне Тарасовск (около 120 жителей) связь обеспечена совместно с правительством области.

За счет рефарминга (перераспределения частот из 2G и 3G в 4G) расширена емкость сети.

«Проведенные работы уже дали эффект: за прошлый год пользовательский трафик в сети Билайн вырос на 15%», - комментирует директор Иркутского отделения Билайна Егор Белый.

