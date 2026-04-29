Wi-Fi: МТС включает бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы

29.04.2026, MForum.ru

МТС объявляет о запуске в Москве в пределах Третьего транспортного кольца свыше 600 точек бесплатного Wi-Fi доступа. Развернуть их планируется в течение мая, у сети будет единый идентификатор - MTS_WiFi_Free.

Порядка 300 точек Wi-Fi доступа МТС уже включены. Подключиться к ним можно с помощью МТС ID, с момента авторизации мобильное устройство будет автоматически к ним подключаться в течение месяца, после чего потребуется повторная авторизация.

Порядка 400 точек будут развернуты на улицах и в общественных пространствах, более 200 - в магазинах МТС. Карта покрытия сети MTS_WiFi_Free доступна по ссылке.

«МТС много лет развивает публичные сети Wi-Fi и теперь мы решили выйти за рамки привычного доступа в помещениях, предоставив жителям и гостям столицы дополнительную возможность всегда оставаться на связи и бесплатно пользоваться интернетом прямо на улице даже тогда, когда кончились деньги на мобильном счете или просто для экономии на услугах связи при активном потреблении трафика. Для развертывания масштабной сети Wi-Fi мы использовали собственную инфраструктуру: для надежного покрытия на улицах – опоры и столбы, а для обеспечения высоких скоростей доступа – нашу транспортную оптоволоконную сеть», – отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

