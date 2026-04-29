Производство электроники: Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на печатные платы

MForum.ru
29.04.2026,
Об этом на днях сообщило Reuters. Еще в начале апреля Иран нанес удар по нефтехимическому комплексу в Джубайле, Саудовская Аравия, что привело к остановке производства высокочистой полифениленэфирной смолы (PPE) - важнейшего базового материала, используемого в производстве ламинатов печатных плат.
Компания SABIC, на долю которой приходится примерно 70% мирового производства PPE, пока что не смогла возобновить производство, что существенно сократило доступность материала во всем мире.
Цены на печатные платы растут с конца 2026 года, что связано с общим трендом роста спроса на инфраструктуру ИИ. Но апрель дал «свечку» - цены на печатные платы в апреле выросли на 40% к марту (!).
Это заставляет аналитиков пересматривать прогнозы, например, в Prismark ожидают роста мирового рынка печатных плат на 12.5% в 2026 году до $95.8 млрд.
Производитель ПП из Южной Кореи, компания Deaduck Electronics начала переговоры с клиентами (а это такие компании, как Samsung Electronics, AMD и SK Hynix) о повышении цен.
Растет время поставки и других востребованных в производстве ПП компонентов, в частности эпоксидной смолы. Еще недавно ее можно было получить в среднем за 3 недели, теперь поставщики закладывают порядка 15 недель.
В дефиците уже и стекловолокно для плат, и медная фольга, несмотря на то, что цены на медную фольгу выросли на 30% с начала года. Учитывая, что на медь приходится до 60% общей стоимости сырья в производстве ПП, все это создает предпосылки для весьма существенного подорожания ПП.
По данным Victori Giant, цена на многослойные печатные платы может вырасти до 1400 юаней ($200) за 1 кв.м, а цена плат для ИИ-серверов - до 13 475 юаней.
Учитывая тот факт, что дефицит последовательно формируется примерно на все, что относится к теме ИИ, можно не сомневаться в дальнейшем росте цен на компоненты, материалы и готовую электронику. В какой-то момент цены могут начать превышать покупательную способность населения - тогда производители столкнуться с неприятной необходимостью сокращения объемов выпуска - не станет ли в этот момент современная электроника элитарным продуктом?
--
теги: производство электроники печатные платы рост цен проблемы полифениленэфирная смола
--
02.02. Технотех сообщает о вводе в эксплуатацию новых производственных линий – компания сможет изготавливать сложные печатные платы 6-го класса точности
23.12. Тайваньская Nan Ya Plastics расширит производство стеклотканей
06.01. Печатные платы - производство
29.10. Российские производители электроники
29.04. Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на печатные платы
29.04. T-Mobile US улучшает широкополосный доступ, объединяя 5G-Advanced и Starlink
29.04. МТС включает бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы
29.04. Билайн в Татарстане - покрытие 4G расширено в сотне СНТ и коттеджных поселков
28.04. Yadro открывает офис в Казани
28.04. Samsung представила кристалл DRAM, созданный по техпроцессу менее 10-нм
28.04. МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре
28.04. Оплату в Камбодже по QR-коду обеспечит МТС
28.04. МТС в Магаданской области - интернет ускорен новой базовой станцией в поселке Уптар
27.04. Компания Yadro представила новые конфигурации СХД с уменьшенными объемами ОЗУ
27.04. МТС выходит на рынок модульных ЦОД
27.04. МегаФон в Забайкальском крае - связь улучшена новой базовой станцией в посёлке Адриановка
27.04. ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями
27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней