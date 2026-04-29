Производство электроники: Конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на печатные платы

29.04.2026, MForum.ru

Об этом на днях сообщило Reuters. Еще в начале апреля Иран нанес удар по нефтехимическому комплексу в Джубайле, Саудовская Аравия, что привело к остановке производства высокочистой полифениленэфирной смолы (PPE) - важнейшего базового материала, используемого в производстве ламинатов печатных плат.

Компания SABIC, на долю которой приходится примерно 70% мирового производства PPE, пока что не смогла возобновить производство, что существенно сократило доступность материала во всем мире.

Цены на печатные платы растут с конца 2026 года, что связано с общим трендом роста спроса на инфраструктуру ИИ. Но апрель дал «свечку» - цены на печатные платы в апреле выросли на 40% к марту (!).

Это заставляет аналитиков пересматривать прогнозы, например, в Prismark ожидают роста мирового рынка печатных плат на 12.5% в 2026 году до $95.8 млрд.

Производитель ПП из Южной Кореи, компания Deaduck Electronics начала переговоры с клиентами (а это такие компании, как Samsung Electronics, AMD и SK Hynix) о повышении цен.

Растет время поставки и других востребованных в производстве ПП компонентов, в частности эпоксидной смолы. Еще недавно ее можно было получить в среднем за 3 недели, теперь поставщики закладывают порядка 15 недель.

В дефиците уже и стекловолокно для плат, и медная фольга, несмотря на то, что цены на медную фольгу выросли на 30% с начала года. Учитывая, что на медь приходится до 60% общей стоимости сырья в производстве ПП, все это создает предпосылки для весьма существенного подорожания ПП.

По данным Victori Giant, цена на многослойные печатные платы может вырасти до 1400 юаней ($200) за 1 кв.м, а цена плат для ИИ-серверов - до 13 475 юаней.

Учитывая тот факт, что дефицит последовательно формируется примерно на все, что относится к теме ИИ, можно не сомневаться в дальнейшем росте цен на компоненты, материалы и готовую электронику. В какой-то момент цены могут начать превышать покупательную способность населения - тогда производители столкнуться с неприятной необходимостью сокращения объемов выпуска - не станет ли в этот момент современная электроника элитарным продуктом?

