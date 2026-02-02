Производство электроники: Технотех сообщает о вводе в эксплуатацию новых производственных линий – компания сможет изготавливать сложные печатные платы 6-го класса точности

MForum.ru
02.02.2026,
Поставщиком производственного оборудования выступала компания Новатор. Установки характеризуют как уникальные, поскольку их разработали и выпустили с учетом требований Технотеха.
фото производственныой линии - компании Технотех
Это, например:
«Спрос на отечественные печатные платы растет, поэтому мы в 1,5 раза увеличиваем производственные мощности, совершенствуем качество, а главное – повышаем уровень сложности нашей продукции. Также мы существенно поработали над скоростью и теперь предлагаем рынку изготовление срочных заказов на усложненные продукты», - рассказывает гендиректор компании Технотех Илья Артемьев.
Заявленный объем инвестиций в проект масштабного обновления производства превысил 600 млн рублей, часть из них была передана на условиях софинансирования Правительством Республики Марий Эл.
--
теги: электроника производство печатных плат производственные мощности производители печатных плат оборудование участники рынка 6-й класс точности Технотех Новатор
--
