Производство электроники: Технотех сообщает о вводе в эксплуатацию новых производственных линий – компания сможет изготавливать сложные печатные платы 6-го класса точности

Поставщиком производственного оборудования выступала компания Новатор. Установки характеризуют как уникальные, поскольку их разработали и выпустили с учетом требований Технотеха.

фото производственныой линии - компании Технотех

Это, например:

устройство контроля стабильности печатных плат,

двухрядная химико-гальваническая линия в полностью закрытом корпусе, не требующая участия в процессах человека.

автоматизированная система электрохимической очистки растворов и регенерации, которая позволяет формировать сложную топологию рисунка печатной платы — дорожки и зазоры размером всего 50 мкм - залог высокой плотности размещения на плате компонентов.

«Спрос на отечественные печатные платы растет, поэтому мы в 1,5 раза увеличиваем производственные мощности, совершенствуем качество, а главное – повышаем уровень сложности нашей продукции. Также мы существенно поработали над скоростью и теперь предлагаем рынку изготовление срочных заказов на усложненные продукты», - рассказывает гендиректор компании Технотех Илья Артемьев.

Заявленный объем инвестиций в проект масштабного обновления производства превысил 600 млн рублей, часть из них была передана на условиях софинансирования Правительством Республики Марий Эл.

