Мобильная связь: Билайн в Татарстане - покрытие 4G расширено в сотне СНТ и коттеджных поселков

29.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, Билайн улучшил покрытие и нарастил инфраструктуру сети 4G в почти 100 садовых товариществах и коттеджных поселках республики.

Работы затронули СНТ в Казани и пригороде: «50 лет Победы», «Табигать КГПУ», «Родник», «Восход-1», «Рассвет», «Ромашка», «Солнечный», «Дубок», «Фотон», «Сирень (ГИПО)», «Мечта», «Любитель природы», «Маяк», «Домостроитель», «Дружба», «Локомотив», «Дубки», «Весна», «Виктория-материк», «Вишенка», «Чишма», «Светлый плёс», «Сад №2 ОАО КМПО», «Ветеран КАПО им.С.П. Горбунова», «Сад №4 ОАО КМПО», а также коттеджные поселки «Corner Garden» и «ВамДом Нагорный», а также в СНТ «Химик», ДНТ «Барвиха» и «Райян» в Семиозерке.

Кроме того, проведены работы по улучшению покрытия также в близлежащих к Казани районах:

Лаишевском - в СНТ «Чистое озеро-5», «Энергетик», «Волга», «Луч», «Содружество», «Танкист», «Чулпан», «4 Чистое озеро», «Сатурн», «Надежда», «Бытовик» и др.

Заленодольском - в СНТ «Атмосфера-2», «Дубравушка», «Кристалл», «Дубки-1», «Дубки-2», «Сад 3 КАПО им. С.П. Горбунова», «Синтез» и «Рябинушка»

Пестречинском - в СНТ «Заречье-2», «Березка» (Новое Шигалеево) и «Архитектор», на территории глэмпинга «Дикая дача».

В Набережных челнах улучшен охват территории дачных поселков «ДНТ Турбина», «Колосок-2», «Тогаево», «Силикатчик», «Бережок», «Энергетик», «Виктория», «Заря», «Гидростроитель-1» и «Гидростроитель-2».

В Тукаевском районе дополнительное оборудование запущено в СНТ Бриз-2», «Дизелист», «Транспортник», «Кузнечный», «Восход», «Здоровье», «Весна-2», «Ивушка», «Нектар», «Литейщик», «Савино», «Малиновка-1», «Дружба» и «Чулман».

Модернизация коснулись также Мензелинского района (СНТ «Наратлы») и Нижнекамского района (деревня Дмитриевка с близлежащими СНТ).

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы возможности нашей сети в садовых и коттеджных массивах Татарстана соответствовали растущим потребностям дачников и владельцев загородных домов. Усиление связи в СНТ способствует повышению качества загородного отдыха и деловой активности», - отметил директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев.

--

теги: мобильная связь развитие сетей Татарстан Билайн Вымпелком

--