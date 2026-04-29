Мобильная связь: Билайн в Татарстане - покрытие 4G расширено в сотне СНТ и коттеджных поселков

29.04.2026,
Как сообщает оператор, Билайн улучшил покрытие и нарастил инфраструктуру сети 4G в почти 100 садовых товариществах и коттеджных поселках республики.
Работы затронули СНТ в Казани и пригороде: «50 лет Победы», «Табигать КГПУ», «Родник», «Восход-1», «Рассвет», «Ромашка», «Солнечный», «Дубок», «Фотон», «Сирень (ГИПО)», «Мечта», «Любитель природы», «Маяк», «Домостроитель», «Дружба», «Локомотив», «Дубки», «Весна», «Виктория-материк», «Вишенка», «Чишма», «Светлый плёс», «Сад №2 ОАО КМПО», «Ветеран КАПО им.С.П. Горбунова», «Сад №4 ОАО КМПО», а также коттеджные поселки «Corner Garden» и «ВамДом Нагорный», а также в СНТ «Химик», ДНТ «Барвиха» и «Райян» в Семиозерке.
Кроме того, проведены работы по улучшению покрытия также в близлежащих к Казани районах:
В Набережных челнах улучшен охват территории дачных поселков «ДНТ Турбина», «Колосок-2», «Тогаево», «Силикатчик», «Бережок», «Энергетик», «Виктория», «Заря», «Гидростроитель-1» и «Гидростроитель-2».
В Тукаевском районе дополнительное оборудование запущено в СНТ Бриз-2», «Дизелист», «Транспортник», «Кузнечный», «Восход», «Здоровье», «Весна-2», «Ивушка», «Нектар», «Литейщик», «Савино», «Малиновка-1», «Дружба» и «Чулман».
Модернизация коснулись также Мензелинского района (СНТ «Наратлы») и Нижнекамского района (деревня Дмитриевка с близлежащими СНТ).
«Мы последовательно работаем над тем, чтобы возможности нашей сети в садовых и коттеджных массивах Татарстана соответствовали растущим потребностям дачников и владельцев загородных домов. Усиление связи в СНТ способствует повышению качества загородного отдыха и деловой активности», - отметил директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев.
--
теги: мобильная связь развитие сетей Татарстан Билайн Вымпелком
--
