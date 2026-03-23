Мобильная связь: МегаФон в Татарстане - сеть LTE в Казани получила дополнительные частоты

23.03.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о расширении частотного диапазона в Казани за счет проведенного на сети рефарминга частот 3G.

В результате, по данным компании, скорость передачи данных выросла на 15–30% в зависимости от локации. Качество связи улучшено в международном аэропорту, парке имени Горького, у театра «Экият», в районе Большого Голубого озера, в парке Молодоженов, а также в жилых массивах Дербышки, Алтан, Щербаково и Мирный.

«Благодаря увеличению спектра используемых диапазонов LTE жители и гости города могут пользоваться необходимыми сервисами на привычной скорости даже в моменты пиковых нагрузок», - прокомментировал директор МегаФона в Татарстане Валерий Борунов.

теги: мобильная связь МегаФон развитие сетей Татарстан

