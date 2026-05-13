Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - сеть 4G расширена на смотровую площадку на Думной горе

13.05.2026, MForum.ru

МТС установила новое телеком-оборудование близ села Знаменка Минусинского округа. Сеть высокоскоростного интернета охватила ближайший к селу участок федеральной трассы «Енисей» и смотровую площадку на Думной горе.

«Качественная мобильная сеть - это важная часть туристической инфраструктуры. Так, в прошлом году мы усилили сеть в окрестностях Красноярского и Тубинского водохранилищ, на пляжах Большого озера и озера Учум, возле Баджейской и Большой Орешной пещер, у восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» и в природном парке «Ергаки»», - рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС расширила покрытие 4G на юге Красноярского края. Доступ к обновленной сети получили жители более 40 населенных пунктов Минусинского, Шушенского, Ермаковского, Каратузского, Курагинского и Идринско-Краснотуранского округов.

Справка

Думная гора — одна из известных достопримечательностей юга Красноярского края. С ее вершины открывается вид на хребты Западного Саяна и Енисей. Сейчас на горе обустроены визит-центр, смотровая площадка и памятная стела с указанием расстояния до Санкт-Петербурга.

