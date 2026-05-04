Анонсы: Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H

04.05.2026, MForum.ru

Motorola анонсировала несколько новых G-серий смартфонов, включая Moto G37, Moto G47 и Moto G87. Среди них Moto G47 — обновленный преемник с заметными улучшениями в дисплее, дизайне, батарее и камерах.

Moto G47 оснастили 6.67-дюймовым Full HD+ LCD-дисплеем с частотой 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass 7i. По сравнению с HD+ панелью предшественника, новый экран предлагает более четкое изображение. Сердце — MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.2 до 256 ГБ (расширяется microSD до 1 ТБ).

Основная камера — 108 МП с поддержкой 3x беспотерьного зума. Второй модуль — 2 МП макро. Фронтальная — 8 МП, в вырезе экрана. За автономность отвечает аккумулятор — 5200 мАч с зарядкой 20 Вт и реверсивной 6 Вт. Также в наличии стереодинамики с Dolby Atmos, разъем 3.5 мм с Hi-Res Audio, NFC, eSIM, боковой сканер отпечатков.

Moto G47 работает на Android 16 с оболочкой Hello UX. Защита: IP64 и сертификация MIL-STD-810H (военная прочность).

Цвета: Pantone Nautical Blue, Pantone Fuchsia Red, Pantone Impenetrable. Moto G47 появится в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, META и других глобальных рынках в ближайшие недели. Европейская цена — от €319 (~$370).

Moto G47 — это шаг вперед по сравнению с предшественником (Moto G37 или G34?). Основные улучшения: экран: HD+ → FHD+ (120 Гц осталась), камера: с ~50 МП до 108 МП с 3x зумом без потерь, процессор: возможно, с Helio G85 до Dimensity 6300 и защита: IP52/54 → IP64 + MIL-STD-810H.

108 МП с 3x зумом без потерь — уникальное предложение для смартфона за €319. Обычно такие камеры встречаются в устройствах за $500+. "Беспотерьный зум" означает, что телефон использует кроп сенсора 108 МП для достижения 3-кратного увеличения без оптики — не так хорошо, как настоящий оптический зум, но лучше цифрового.

Dimensity 6300 — базовый 5G-чип (как и у Redmi Note 13 5G, Realme 11 5G и др.). Для повседневных задач достаточно, для игр — не очень. 5200 мАч с зарядкой 20 Вт — слабое место. Медленно для 2026 года. Конкуренты (Realme, Xiaomi) предлагают 33-67 Вт за те же деньги. MIL-STD-810H — приятный бонус. Телефон можно уронить и не бояться.

Главное — обеспечить своевременные обновления ПО. В этой ценовой категории Motorola часто запаздывает. В целом — сбалансированный середняк с фокусом на камеру и прочность. Для тех, кому не нужна быстрая зарядка, а важна хорошая камера и живучесть, Moto G47 — отличный вариант.