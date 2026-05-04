Анонсы: Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H

MForum.ru
04.05.2026,
Motorola анонсировала несколько новых G-серий смартфонов, включая Moto G37, Moto G47 и Moto G87. Среди них Moto G47 — обновленный преемник с заметными улучшениями в дисплее, дизайне, батарее и камерах.
Moto G47 оснастили 6.67-дюймовым Full HD+ LCD-дисплеем с частотой 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass 7i. По сравнению с HD+ панелью предшественника, новый экран предлагает более четкое изображение. Сердце — MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.2 до 256 ГБ (расширяется microSD до 1 ТБ).
Основная камера — 108 МП с поддержкой 3x беспотерьного зума. Второй модуль — 2 МП макро. Фронтальная — 8 МП, в вырезе экрана. За автономность отвечает аккумулятор — 5200 мАч с зарядкой 20 Вт и реверсивной 6 Вт. Также в наличии стереодинамики с Dolby Atmos, разъем 3.5 мм с Hi-Res Audio, NFC, eSIM, боковой сканер отпечатков.
Moto G47 работает на Android 16 с оболочкой Hello UX. Защита: IP64 и сертификация MIL-STD-810H (военная прочность).
Цвета: Pantone Nautical Blue, Pantone Fuchsia Red, Pantone Impenetrable. Moto G47 появится в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, META и других глобальных рынках в ближайшие недели. Европейская цена — от €319 (~$370).
Moto G47 — это шаг вперед по сравнению с предшественником (Moto G37 или G34?). Основные улучшения: экран: HD+ → FHD+ (120 Гц осталась), камера: с ~50 МП до 108 МП с 3x зумом без потерь, процессор: возможно, с Helio G85 до Dimensity 6300 и защита: IP52/54 → IP64 + MIL-STD-810H.
108 МП с 3x зумом без потерь — уникальное предложение для смартфона за €319. Обычно такие камеры встречаются в устройствах за $500+. "Беспотерьный зум" означает, что телефон использует кроп сенсора 108 МП для достижения 3-кратного увеличения без оптики — не так хорошо, как настоящий оптический зум, но лучше цифрового.
Dimensity 6300 — базовый 5G-чип (как и у Redmi Note 13 5G, Realme 11 5G и др.). Для повседневных задач достаточно, для игр — не очень. 5200 мАч с зарядкой 20 Вт — слабое место. Медленно для 2026 года. Конкуренты (Realme, Xiaomi) предлагают 33-67 Вт за те же деньги. MIL-STD-810H — приятный бонус. Телефон можно уронить и не бояться.
Главное — обеспечить своевременные обновления ПО. В этой ценовой категории Motorola часто запаздывает. В целом — сбалансированный середняк с фокусом на камеру и прочность. Для тех, кому не нужна быстрая зарядка, а важна хорошая камера и живучесть, Moto G47 — отличный вариант.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
09.04. Moto Pad 2026 – 2.5K-экран, 5G и четыре динамика за 250 долларов
09.04. Motorola Moto G Stylus (2026) – стилус с наклоном, защита IP69 и AMOLED за 500 долларов
30.01. Motorola представила Moto G17 и G17 Power
29.01. Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок»
17.12. Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности
12.12. Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra
06.11. Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально
05.11. Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально
16.10. «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально
10.10. Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября
09.10. Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии
15.09. В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026
07.08. Появились подробности о Moto G06
03.07. Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально
01.07. Moto G96 5G может быть представлен 9 июля
28.05. Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key
27.05. Moto G96 замечен на рендерах
07.05. Moto G86 готовится к анонсу
06.05. Moto G56 засветился на официальном рендере
04.05. FCC обновляет правила использования спутниковой связи - в SpaceX открывают шампанское
04.05. Ловушка "вайбкодинга" и чего ждать в плане цен на доступ к ИИ
04.05. Информагентство «Россия сегодня» развернуло локальную ИИ инфраструктуру на базе серверов Yadro
04.05. Huawei ожидает, что выручка от ИИ-чипов в 2026 году вырастет, минимум, на 60%
04.05. МТС в Воронежской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
04.05. МегаФон в Республике Бурятия - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в сёлах Мостовка и Зырянск
03.05. Созвездие Amazon Leo стало расти быстрее – взят барьер в 300 КА на орбите
01.05. В интересах безопасности…
30.04. Рынок платного ТВ в 2025 году показал рост на фоне блокировок мобильного интернета
30.04. Китайская Lightelligence провела IPO и оценена в 77.9 млрд гонконгских долларов
30.04. Прямая запись углеродных проводников на стеклянных подложках ускорит внедрение совместной упаковки оптики
30.04. Британская EE подключила к сети 5G+ более 50 млн человек
30.04. "Билайн бизнес" представил проект решения для управления горными работами pLTE/5G
30.04. МТС в Омской области - покрытие LTE улучшено рефармингом на юге региона
29.04. Разработку САПР под техпроцессы до 90 нм профинансирует Минпромторг
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69