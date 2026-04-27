Анонсы: Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро

27.04.2026, MForum.ru

Vivo тихо добавила новую модель в Y-серию, и устройство построено вокруг простой идеи: долгое время работы, достойная производительность и дизайн, который выдерживает небрежное использование

Y6 5G оснастили 6.57-дюймовым LCD-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением HD+ (1570×720 пикселей). Пиковая яркость достигает 1200 нит — проблем с читаемостью на солнце не будет.

Выбор HD+ вместо FHD+ — сознательное решение производителя для обеспечения плавности без лишней нагрузки на графику Adreno 613. Толщина корпуса — 8.39 мм, вес — около 219 граммов.

Сердцем устройства стал 4-нанометровый Snapdragon 4 Gen 2 — чип для нижнего среднего сегмента. Он не создан для тяжелых задач, но с повседневными делами (соцсети, мессенджеры, стриминг) справляется уверенно.

Интересная дизайнерская деталь — "дышащий свет" в блоке камер. Он служит одновременно индикатором уведомлений и стильным акцентом. Основная камера — 50 МП, фронтальная — 8 МП. Без излишеств.

Главная фишка — аккумулятор емкостью 7200 мАч. С такой батареей смартфон легко протянет полный день, а то и больше в зависимости от использования. Поддерживается зарядка 44 Вт.

Боковой сканер отпечатков, ИК-порт. Защита от пыли и воды — IP68 и IP69 (полная пыленепроницаемость, погружение, горячие струи). Редкий показатель для смартфона стоимостью около 200 долларов.

Программное обеспечение — OriginOS 6 на базе Android 16. О долгосрочных обновлениях Vivo пока ничего не сообщает. Цены начинаются от 1799 юаней за версию 8/128 ГБ. Топовый вариант 12/256 ГБ оценен в 2199 юаней. Новинка уже доступна для покупки на официальном сайте Vivo China. О глобальном выпуске пока неизвестно.

Vivo Y6 5G — пример грамотного позиционирования в бюджетном сегменте. Вместо гонки за разрешением экрана (HD+ достаточно) и производительностью процессора (Snapdragon 4 Gen 2), компания сделала ставку на то, что действительно важно для массового покупателя: огромную батарею, высокую частоту экрана и, что неожиданно, серьезную защиту.

IP68 и IP69 за 225 евро — это практически уникальное предложение. Обычно такая защита встречается либо в дорогих флагманах, либо в специализированных rugged-телефонах, которые стоят дороже и выглядят как кирпичи. Vivo Y6 5G — обычный смартфон, который не боится воды.

7200 мАч — еще один козырь. В паре с энергоэффективным Snapdragon 4 Gen 2 и HD-экраном это обеспечит отличную автономность. 44-ваттная зарядка для такой емкости — тоже хороший показатель.

"Дышащий свет" — мелочь, но приятная. В эпоху, когда большинство производителей отказались от LED-индикаторов, Vivo возвращает эту функцию в новом, стильном исполнении.

Главный вопрос — будет ли Y6 5G доступен за пределами Китая. Если Vivo решит выпустить его на глобальный рынок по цене около 250 евро, у него есть все шансы стать бестселлером. Никто из конкурентов (Samsung, Xiaomi, Realme) не предлагает IP69 и 7200 мАч за эти деньги.

Пока же — отличный бюджетник для китайского рынка. И пример того, что Vivo знает, чего хотят покупатели в массовом сегменте.