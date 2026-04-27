Анонсы: Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро

MForum.ru
27.04.2026,
Vivo тихо добавила новую модель в Y-серию, и устройство построено вокруг простой идеи: долгое время работы, достойная производительность и дизайн, который выдерживает небрежное использование
Y6 5G оснастили 6.57-дюймовым LCD-дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением HD+ (1570×720 пикселей). Пиковая яркость достигает 1200 нит — проблем с читаемостью на солнце не будет.
Выбор HD+ вместо FHD+ — сознательное решение производителя для обеспечения плавности без лишней нагрузки на графику Adreno 613. Толщина корпуса — 8.39 мм, вес — около 219 граммов.
Сердцем устройства стал 4-нанометровый Snapdragon 4 Gen 2 — чип для нижнего среднего сегмента. Он не создан для тяжелых задач, но с повседневными делами (соцсети, мессенджеры, стриминг) справляется уверенно.
Интересная дизайнерская деталь — "дышащий свет" в блоке камер. Он служит одновременно индикатором уведомлений и стильным акцентом. Основная камера — 50 МП, фронтальная — 8 МП. Без излишеств.
Главная фишка — аккумулятор емкостью 7200 мАч. С такой батареей смартфон легко протянет полный день, а то и больше в зависимости от использования. Поддерживается зарядка 44 Вт.
Боковой сканер отпечатков, ИК-порт. Защита от пыли и воды — IP68 и IP69 (полная пыленепроницаемость, погружение, горячие струи). Редкий показатель для смартфона стоимостью около 200 долларов.
Программное обеспечение — OriginOS 6 на базе Android 16. О долгосрочных обновлениях Vivo пока ничего не сообщает. Цены начинаются от 1799 юаней за версию 8/128 ГБ. Топовый вариант 12/256 ГБ оценен в 2199 юаней. Новинка уже доступна для покупки на официальном сайте Vivo China. О глобальном выпуске пока неизвестно.
Vivo Y6 5G — пример грамотного позиционирования в бюджетном сегменте. Вместо гонки за разрешением экрана (HD+ достаточно) и производительностью процессора (Snapdragon 4 Gen 2), компания сделала ставку на то, что действительно важно для массового покупателя: огромную батарею, высокую частоту экрана и, что неожиданно, серьезную защиту.
IP68 и IP69 за 225 евро — это практически уникальное предложение. Обычно такая защита встречается либо в дорогих флагманах, либо в специализированных rugged-телефонах, которые стоят дороже и выглядят как кирпичи. Vivo Y6 5G — обычный смартфон, который не боится воды.
7200 мАч — еще один козырь. В паре с энергоэффективным Snapdragon 4 Gen 2 и HD-экраном это обеспечит отличную автономность. 44-ваттная зарядка для такой емкости — тоже хороший показатель.
"Дышащий свет" — мелочь, но приятная. В эпоху, когда большинство производителей отказались от LED-индикаторов, Vivo возвращает эту функцию в новом, стильном исполнении.
Главный вопрос — будет ли Y6 5G доступен за пределами Китая. Если Vivo решит выпустить его на глобальный рынок по цене около 250 евро, у него есть все шансы стать бестселлером. Никто из конкурентов (Samsung, Xiaomi, Realme) не предлагает IP69 и 7200 мАч за эти деньги.
Пока же — отличный бюджетник для китайского рынка. И пример того, что Vivo знает, чего хотят покупатели в массовом сегменте.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч
26.02. Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64
26.02. Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч
25.02. iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч
25.02. Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109
20.02. Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте
20.02. Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер
27.04. ГК Элемент выпустила ВГ11Т - версию микроконтроллера ВГ7Т в компактном корпусе, и с важными модификациями
27.04. Приложение Т-банка поможет заплатить айфоном без подключения к интернету
26.04. Imec интегрировал модуляторы из ниобата и танталата лития на платформу кремниевой фотоники
26.04. Балтийские страны построят сплошное покрытие 5G вдоль автомагистрали Via Baltica
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?
24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor
24.04. Создатели DeepSeek утверждают, что новая версия китайского ИИ обошла ChatGPT и Gemini в существенных тестах
24.04. МТС в Иркутской области - покрытие расширено поддержкой LTE900 на трассе «Байкал»
21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics
21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах
21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы
21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD