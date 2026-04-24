Микроэлектроника: Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса

Похоже, что тем, кто устроил кризис с поставками нафты, все более удается приблизить эффект домино, способный разрушить многие мировые экономики (прежде всего, европейскую, но не только). Глобальные цепочки поставок, - уязвимы, как любые цепочки - достаточно разорвать одно звено, чтобы прервалась вся цепочка.

Блокада Ормузского пролива и последовавший за этим коллапс поставок нафты, привели к одному из самых серьезных кризисов цепочки поставок в новейшей истории полупроводниковой отрасли. Эта ситуация, в частности, высветила опасную концентрацию критически важных производств в Японии, которая обеспечивает более 70% мирового рынка фоторезиста.

Ключевые японские производители, включая Shin-Etsu Chemical, Tokyo Ohka Kogyo, JSR и Fujifilm, предупредили ключевых партнеров, в частности, Samsung и SK hynix, о неминуемом сокращении поставок. Дефицит затронул растворители PGME и PGMEA, необходимые для производства фоторезиста и антиотражающих покрытий. Цены на нафту взлетели с $600 до $1190 за тонну, а шесть из двенадцати японских крекинг-установок (NCC) вынуждены снижать мощность. Это напрямую ударило по производству пропилена, а затем и пропиленоксида, из которого и производятся критически важные растворители.

Единственным выходом для спасения производства в краткосрочной перспективе видится перенос закупок растворителей в Китай или Южную Корею. Вот только такие быстрые изменения в цепочке поставок как правило не получается реализовать: чтобы согласовать любые изменения материалов, используемых в фотолитографии, требуются тесты у производителя и у клиентов, процесс замены поставщика может занимать до 1 года. Это не из-за бюрократии, а потому, что даже незначительное изменение свойств сырья может критически повлиять на выход годных чипов на передовых узлах. Учитывая, что у крупных производителей обычно есть запасы сырья только на 2–6 месяцев, отрасль стоит на пороге серьезного спада производства полупроводников в ряде ведущих стран.

Напрашивается вывод, что мы приближаемся к реинкарнации «ковида» без ковида и «белых халатов». На этот раз ограничения перемещений могут оказаться даже более масштабными, но уже не из-за «необходимости карантина», а из-за банальной нехватки авиационного топлива. Кроме того, проблемы с невозможностью закупки удобрений в ряде стран могут расширить энергетический кризис и до продовольственного. Впрочем, это уже не «моя тема», чтобы разбирать ее в деталях.

