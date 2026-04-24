Микроэлектроника: Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса

24.04.2026,
Похоже, что тем, кто устроил кризис с поставками нафты, все более удается приблизить эффект домино, способный разрушить многие мировые экономики (прежде всего, европейскую, но не только). Глобальные цепочки поставок, - уязвимы, как любые цепочки - достаточно разорвать одно звено, чтобы прервалась вся цепочка.
Блокада Ормузского пролива и последовавший за этим коллапс поставок нафты, привели к одному из самых серьезных кризисов цепочки поставок в новейшей истории полупроводниковой отрасли. Эта ситуация, в частности, высветила опасную концентрацию критически важных производств в Японии, которая обеспечивает более 70% мирового рынка фоторезиста.
Ключевые японские производители, включая Shin-Etsu Chemical, Tokyo Ohka Kogyo, JSR и Fujifilm, предупредили ключевых партнеров, в частности, Samsung и SK hynix, о неминуемом сокращении поставок. Дефицит затронул растворители PGME и PGMEA, необходимые для производства фоторезиста и антиотражающих покрытий. Цены на нафту взлетели с $600 до $1190 за тонну, а шесть из двенадцати японских крекинг-установок (NCC) вынуждены снижать мощность. Это напрямую ударило по производству пропилена, а затем и пропиленоксида, из которого и производятся критически важные растворители.
Единственным выходом для спасения производства в краткосрочной перспективе видится перенос закупок растворителей в Китай или Южную Корею. Вот только такие быстрые изменения в цепочке поставок как правило не получается реализовать: чтобы согласовать любые изменения материалов, используемых в фотолитографии, требуются тесты у производителя и у клиентов, процесс замены поставщика может занимать до 1 года. Это не из-за бюрократии, а потому, что даже незначительное изменение свойств сырья может критически повлиять на выход годных чипов на передовых узлах. Учитывая, что у крупных производителей обычно есть запасы сырья только на 2–6 месяцев, отрасль стоит на пороге серьезного спада производства полупроводников в ряде ведущих стран.
Напрашивается вывод, что мы приближаемся к реинкарнации «ковида» без ковида и «белых халатов». На этот раз ограничения перемещений могут оказаться даже более масштабными, но уже не из-за «необходимости карантина», а из-за банальной нехватки авиационного топлива. Кроме того, проблемы с невозможностью закупки удобрений в ряде стран могут расширить энергетический кризис и до продовольственного. Впрочем, это уже не «моя тема», чтобы разбирать ее в деталях.
Публикации по теме:
24.04. Производство фоторезистов в Японии оказалось под угрозой из-за энергокризиса
24.04. Cisco представила универсальный квантовый коммутатор для будущего квантового интернета
24.04. «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента на горячей линии «Ренессанс страхование»
24.04. Почему в России растет зарубежный трафик?
24.04. Рикор выпустил обновления прошивки для смартфонов Rikor
24.04. Создатели DeepSeek утверждают, что новая версия китайского ИИ обошла ChatGPT и Gemini в существенных тестах
24.04. МТС в Иркутской области - покрытие расширено поддержкой LTE900 на трассе «Байкал»
21.04. Сделка на миллиард - американцы купили израильский стартап DustPhotonics
21.04. Билайн в Оренбургской области - покрытие 4G расширено новыми базовыми станциями в шести селах
21.04. Как будет меняться ландшафт российских дата-центров в ближайшие годы
21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай
21.04. МегаФон в Ханты-Мансийском автономном округе - сеть LTE расширена новым оборудованием в Сургуте
20.04. В ГИСП появился новый отечественный малопотребляющий микроконтроллер К1890КП018
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
20.04. Аналитики прогнозируют расширение фокуса спроса с GPU на CPU и память из-за распространения агентного ИИ
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189
24.04. iPhone 18 получит дисплей M12+, как у iPhone 14 Pro, а Pro-версии — новый M16
23.04. OnePlus Watch 4 – титановый корпус, Wear OS 6 и 16 дней работы
23.04. Motorola Edge 70 Pro – 6500 мАч, 90 Вт, три 50 МП камеры и защита IP69
23.04. Oppo Find X9 Ultra – двойной 200 МП перископ, 10x оптический зум и Hasselblad
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
22.04. Tecno Pop X 5G – горизонтальная камера, 6500 мАч с 45 Вт и FreeLink за 15 999 рупий
21.04. Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней
21.04. Huawei Pura 90 Pro и Pro Max – 200 МП перископ, LOFIC-матрица и двухцветный металл
21.04. Huawei Pura X Max – раскладной смартфон с Kirin 9030 Pro
21.04. Huawei Watch FIT 5 Pro – 1.92" LTPO AMOLED 3000 нит, ECG и датчик глубины
20.04. Sony Xperia 1 VIII получит квадратную камеру вместо вертикальной полоски
20.04. OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы
20.04. OnePlus Pad 4 получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, 13.2" 3.4K 144 Гц и батарею 13 380 мАч
17.04. OnePlus Nord CE 6 Lite – Dimensity 7400, 7000 мАч, а AMOLED заменили на LCD
17.04. Oppo Reno16 Pro получит камеру 200 МП, перископ, Dimensity 9500s и батарея 7000+ мАч
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
16.04. Oppo F33 и F33 Pro – ребрендинг с AMOLED, 7000 мАч и IP69K