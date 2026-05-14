Микроэлектроника: Ускорители ИИ Nvidia в рамках конфликта США и Китая

MForum.ru
14.05.2026,
В США одобрили продажу новейших ускорителей Nvidia H200 десятку китайских технологических гигантов, включая Alibaba, Tencent, ByteDance и JD .com, сообщает Reuters. Вероятно, это сделано в рамках «обеспечения визита» президента США в Китай. Разрешение дано с ограничениями – каждой из компаний разрешает купить не более 75 тысяч штук. Покупать можно напрямую у Nvidia или через дистрибьютеров – Lenovo и Foxconn. Но готовы ли покупатели?
Почти конспирологическая история – Дженсен Хуанг, гендиректор Nvidia, который не значился в делегации, внезапно оказался на борту Air Force One после дозаправки борта на Аляски и прибыл в Пекин уже вместе с президентом США. В кортеже президента – более десяти гендиректоров крупнейших корпораций США – от Apple и Tesla до Boeing до Goldman Sachs и Citigroup.
Разрешение Вашингтона – это полдела. Несмотря на него, на сегодня ни одной партии H200 в Китай не въехало (по крайней мере, насколько известно СМИ). Китайские компании до сих пор не решаются разместить заказы на «разрешенные» американцами партии из-за негласных сигналов из Пекина. Еще в январе 2026 года власти КНР рекомендовали воздерживаться от закупок американских чипов без «крайней необходимости».
Пекин действует по той же самой стратегии, которую ранее применял Вашингтон. Ответные китайские барьеры показывают, что нападающий и обороняющийся поменялись ролями. Ставка сделана на импортозамещение: китайская LLM DeepSeek всё активнее подчёркивает использование чипов Huawei, а власти, по информации отраслевых источников, резервируют мощности в дата-центрах под отечественные решения.
Если бы Китай продолжал закупать H200, по оценкам Bloomberg Intelligence это могло бы давать Nvidia до $10 млрд ежегодно, но пока что это лишь потенциальная возможность и в роли решающего - Пекин.
В марте 2026 года информагентство The Hindu сообщало: китайские регуляторы вроде бы выдали разрешения ряду компаний на закупку H200, однако окончательное согласование условий затянулось.
Прямые переговоры на высшем уровне в теории способны разблокировать сделку. Но это потенциально. А практически… готова ли КНР поступиться курсом на технологический суверенитет ради сиюминутного доступа к американским чипам, или противостояние продолжит углубляться, несмотря на символические жесты и лицензионные послабления США?
--
теги: микроэлектроника ускорители ИИ Nvidia геополитика и микроэлектроника стратегии
--
Публикации по теме:
08.05. Intel передала студентам Вьетнама оборудование для сборки и тестирования микросхем
20.04. США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников
09.04. Стали известны планы Конгресса США расширить экспортные ограничения против Китая - речь вновь об оборудовании ASML
10.03. Конфликт вокруг Nexperia угрожает глобальным цепочкам поставок полупроводников
09.03. Кризис, связанный с конфликтом с Ираном, создает многоуровневые риски для полупроводниковой индустрии
24.02. Американская Anthropic заявила, что ряд китайских ИИ-компаний незаконно использовали модель Claude для улучшения собственных систем
11.02. В США активизировали усилия по ограничению доступа Китая к оборудованию для производства чипов
23.01. Больше тайваньских инвестиций могут быть только... инвестиции Тайваня в США на $250 млрд
20.01. Геополитика и ИИ-чипы Nvidia H200
20.01. Президенты Кореи и Италии договорились об укреплении сотрудничества в области ИИ и микроэлектроники
11.01. Краткий обзор отчета PwC “Semiconductor and Beyond”
04.01. Правительство США вернуло разрешения TSMC, Samsung и SK Hynix на закупку американского оборудования для заводов компаний в Китае, но есть нюанс
09.12. Правительство США одобрило продажи чипов Nvidia H200 в Китай
30.11. Китай обваливает мировые цены широкозонных полупроводников
07.11. В Европе пошли на попятный – Нидерланды готовы отказаться от контроля над Nexperia
03.11. Nexperia China заявляет о наличии «достаточных запасов»
03.11. Китайский контроль за РЗЭ и РМ стал козырной картой в игре Китая и США
30.07. ATE - выручка Teradyne оказалась выше прогнозов на волне спроса на оборудование для тестирования полупроводников
31.05. Synopsys останавливает продажи в Китае из-за экспортных ограничений правительства США
07.03. ASML продолжает строить ремонтно-сервисный центр в Пекине, несмотря на ужесточение экспортных ограничений
14.05. «Группа Астра» запустила облако Astra Cloud на российских процессорах Baikal-S от «Байкал Электроникс»
14.05. Ускорители ИИ Nvidia в рамках конфликта США и Китая
14.05. В России работают над проектом рентгеновского фотолитографа
14.05. Виктория Морозова назначена директором по маркетингу МТС Web Services
14.05. Абоненты Билайн могут пользоваться 5G - в международном роуминге
14.05. МегаФон в Иркутской области усилил сеть 4G в Ангарске
14.05. Было время, и сроки смещали… - переводу КИИ на российское ПО дадут больше времени?
13.05. Как данные Ookla позволили сделать выводы о прогрессе оборудования глобальных вендоров
13.05. «Вечный двигатель» или научный прорыв? Экс-сотрудник NASA привлёк $12 млн на чип, работающий "от квантового вакуума"
13.05. Спотовые цены на MLC NAND утроились с конца 2025 года – «постарались» Samsung и Kioxia и спрос на память для ИИ
13.05. AST SpaceMobile достигла скорости почти 99 Мбит/с на спутниках первого поколения
13.05. МТС в Красноярском крае - сеть 4G расширена на смотровую площадку на Думной горе
13.05. МегаФон в Красноярском крае – новая БС построена в «зеленой зоне» под Канском
13.05. МТС в Иркутской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
12.05. Индийская Cyient выходит на рынок силовых GaN-полупроводников
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?