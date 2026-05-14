Микроэлектроника: Ускорители ИИ Nvidia в рамках конфликта США и Китая

14.05.2026, MForum.ru

В США одобрили продажу новейших ускорителей Nvidia H200 десятку китайских технологических гигантов, включая Alibaba, Tencent, ByteDance и JD .com, сообщает Reuters. Вероятно, это сделано в рамках «обеспечения визита» президента США в Китай. Разрешение дано с ограничениями – каждой из компаний разрешает купить не более 75 тысяч штук. Покупать можно напрямую у Nvidia или через дистрибьютеров – Lenovo и Foxconn. Но готовы ли покупатели?

Почти конспирологическая история – Дженсен Хуанг, гендиректор Nvidia, который не значился в делегации, внезапно оказался на борту Air Force One после дозаправки борта на Аляски и прибыл в Пекин уже вместе с президентом США. В кортеже президента – более десяти гендиректоров крупнейших корпораций США – от Apple и Tesla до Boeing до Goldman Sachs и Citigroup.

Разрешение Вашингтона – это полдела. Несмотря на него, на сегодня ни одной партии H200 в Китай не въехало (по крайней мере, насколько известно СМИ). Китайские компании до сих пор не решаются разместить заказы на «разрешенные» американцами партии из-за негласных сигналов из Пекина. Еще в январе 2026 года власти КНР рекомендовали воздерживаться от закупок американских чипов без «крайней необходимости».

Пекин действует по той же самой стратегии, которую ранее применял Вашингтон. Ответные китайские барьеры показывают, что нападающий и обороняющийся поменялись ролями. Ставка сделана на импортозамещение: китайская LLM DeepSeek всё активнее подчёркивает использование чипов Huawei, а власти, по информации отраслевых источников, резервируют мощности в дата-центрах под отечественные решения.

Если бы Китай продолжал закупать H200, по оценкам Bloomberg Intelligence это могло бы давать Nvidia до $10 млрд ежегодно, но пока что это лишь потенциальная возможность и в роли решающего - Пекин.

В марте 2026 года информагентство The Hindu сообщало: китайские регуляторы вроде бы выдали разрешения ряду компаний на закупку H200, однако окончательное согласование условий затянулось.

Прямые переговоры на высшем уровне в теории способны разблокировать сделку. Но это потенциально. А практически… готова ли КНР поступиться курсом на технологический суверенитет ради сиюминутного доступа к американским чипам, или противостояние продолжит углубляться, несмотря на символические жесты и лицензионные послабления США?

теги: микроэлектроника ускорители ИИ Nvidia геополитика и микроэлектроника стратегии

