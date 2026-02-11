Микроэлектроника: В США активизировали усилия по ограничению доступа Китая к оборудованию для производства чипов

MForum.ru
11.02.2026,
За последние дни американские законодатели резко нарастили давление на администрацию с требованием закрыть оставшиеся лазейки, позволяющие Китаю закупать в США современное оборудование, а в Конгрессе созрел новый законопроект о прямом запрете поставок.
9 февраля двухпартийная группа направила письмо госсекретарю Марко Рубио и министру торговли Говарду Лютнику. В нем содержатся такие требования:
С 1 января 2026 года в США заменили бессрочный статус VEU (Validated End User) для заводов Samsung и SK hynix в Китае на ежегодные лицензии . Теперь корейские гиганты вынуждены каждый год доказывать, что оборудование не пойдет на усиление китайского техсуверенитета. Продление в 2027 году - под большим вопросом.
Сенаторы Уоррен (дем) и Бэнкс (республиканец) объявили 10 февраля о планах внести закон о полном запрете экспорта определённых ИИ-чипов в Китай. Это прямой ответ на решение администрации Трампа разрешить ограниченные поставки H200 и MI325X. Ранее уже был принят AI Overwatch Act вводит двухлетний запрет на экспорт Blackwell B200 и предусматривает 30-дневное вето Конгресса на любые экспортные лицензии.
А еще в США расширяют Outbound Investment Security Program. Есть немалая вероятность того, что "странами-нарушителями" в терминах этого документа станут Куба, Иран, Севкорея, РФ и Венесуэла.
Отвечая на эти меры, Китай наращивает импорт производственного оборудования через 3-и страны.
В этих условиях до американских законотворцев, наконец, дошло - точечные санкции не работают, нужен страновой контроль. К этому несложному выводу стоило бы прийти еще 5 лет назад. Но, похоже, созрели только сейчас.
--
теги: микроэлектроника Китай США геополитика и микроэлектроника регулирование поставок производственного оборудования
--
