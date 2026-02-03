Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч

MForum.ru
03.02.2026,
На рынке планшетов Redmi, кажется, пытается занять уникальную нишу. Согласно свежим утечкам, компания готовит второе поколение «карманного» производительного планшета — Redmi K Pad 2. Устройство не просто наследует концепцию компактного мощного гаджета, но и намерено радикально усилить её, предлагая в корпусе размером 9 дюймов аппаратную начинку флагманского уровня и батарею, достойную игрового смартфона.
Главный акцент сделан на «железе». Устройству прочат установку флагманского процессора (возможно, Snapdragon 8 Gen 5 для планшетов или его аналога от MediaTek). Это прямое заявление о намерении позиционировать планшет не как медиаплеер, а как мощный инструмент для мобильного гейминга и работы с графикой.
Основой остаётся фирменный 8.8-дюймовым LCD-дисплеем разрешением 3K и рекордной для планшетов частотой обновления 165 Гц. Эта комбинация, дебютировавшая в первом поколении, становится визитной карточкой линейки. Она нацелена на геймеров, для которых важна не только детализация, но и абсолютная плавность, а также на тех, кто ценит чёткость текста и изображений в компактном форм-факторе.
Самый ощутимый апгрейд — аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, что на 1500 мАч больше, чем у предшественника. Подобный аккумулятор должен обеспечить 10-12 часов активного экранного времени. Это превращает планшет в настоящего «марафонца» для путешествий или длительных рабочих/игровых сессий вне дома.
Также утечки показывают, что новинка получит:
Ожидается, что Redmi K Pad 2 будет представлен в первой половине 2026 года вместе с флагманским смартфоном Redmi K90 Ultra, что подчёркивает его статус в продуктовой линейке. Глобально устройство, вероятно, выйдет как Xiaomi Pad Mini 2.
В целом Redmi K Pad 2 — не попытка побороться с iPad mini или Galaxy Tab A. Это создание отдельной, агрессивной ниши «ультрапроизводительного мини-планшета». Его целевая аудитория — мобильные геймеры, ценящие частоту кадров, профессионалы, ищущие мощное портативное устройство с отличной детализацией изображения, а также студенты, которым нужен долгоиграющий устройство для конспектов и развлечений.
Если Xiaomi удастся удержать цену в разумных рамках (ориентировочно $300-400), K Pad 2 может стать культовым устройством для своей целевой аудитории.
