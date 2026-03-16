Микроэлектроника: STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров

MForum.ru

Микроэлектроника: STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров

16.03.2026, MForum.ru

Компания STMicroelectronics объявила о планах четырехкратного увеличения производства своей платформы кремниевой фотоники PIC100 к 2027 году. Это вызвано взрывным спросом со стороны операторов гипермасштабируемых центров обработки данных, работающих с нагрузками искусственного интеллекта.

Платформа PIC100, представленная в феврале 2025 года, основана на краевой связи (edge-coupled) с модуляцией Маха-Цандера. По словам разработчиков, такое решение обеспечивает лучшее согласование между волоконным режимом и волноводом из нитрида кремния на кристалле. Производство ведется на 300мм кремниевых пластинах на заводе STMicroelectronics в Гренобле, Франция.

Технология уже запущена в серийное производство для ведущих гиперскейлеров, включая Amazon Web Services (AWS), с которыми ST разрабатывала это решение. В компании уверены, что сочетание востребованной платформы и пластин 300мм дает конкурентное преимущество для поддержки суперцикла инфраструктуры ИИ.

Рыночные перспективы

Аналитическая компания LightCounting оценивает рынок сменных оптических модулей для дата-центров в $15,5 млрд по итогам 2025 года, прогнозируя среднегодовой рост 17% и достижение уровня $34 млрд к 2030 году.

К этому времени, как ожидается, выручка рынка совместно упакованной оптики (CPO) превысит $9 млрд. Доля трансиверов, использующих модуляторы на основе кремниевой фотоники, вырастет с 43% в 2025 году до 76% к 2030-му.

Дорожная карта и новинки

На предстоящей конференции OFC 2026 STMicroelectronics представит не только платформу PIC100, но и новую разработку - технологию сквозных кремниевых переходов PIC100-TSV. Это решение обеспечит:

✦ поддержку будущих поколений оптики с корпусировкой (NPO) и совместно упакованной оптики (CPO);

✦ более плотную интеграцию модулей и высокую тепловую эффективность;

✦ возможность создания технологий со скоростью 400 Гбит/с на канал

--

подключайтесь к каналу Чипы и чиплеты на VK

--

теги: микроэлектроника кремниевая фотоника Европа участники рынка производители кремниевой фотоники

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров

16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов

16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах

16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости

16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB

16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор

16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз

16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету

16.03. В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов

15.03. SK hynix представила первый в мире 1c LPDDR6: скорость +33%, энергопотребление -20%

15.03. Китайская Lisuan выпустила 6-нм игровой GPU - конкурент RTX 4060 с полностью самостоятельной архитектурой

15.03. МегаФон в Вологодской области - сеть LTE запущена в селе Устье

15.03. МТС в Тамбовской области - домашний интернет запущен еще для пяти тысяч жителей

15.03. Ericsson и партнеры разрабатывают промышленные решения на базе 6G

Все статьи >>

Новости

16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra

13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой

13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300

12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей

12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч

11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч

11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов

10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч

10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы

09.03. itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H

09.03. TCL показала первый AMOLED NxtPaper

06.03. Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем

06.03. Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы

05.03. Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: