Микроэлектроника: STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров

MForum.ru
16.03.2026,
Компания STMicroelectronics объявила о планах четырехкратного увеличения производства своей платформы кремниевой фотоники PIC100 к 2027 году. Это вызвано взрывным спросом со стороны операторов гипермасштабируемых центров обработки данных, работающих с нагрузками искусственного интеллекта.
Платформа PIC100, представленная в феврале 2025 года, основана на краевой связи (edge-coupled) с модуляцией Маха-Цандера. По словам разработчиков, такое решение обеспечивает лучшее согласование между волоконным режимом и волноводом из нитрида кремния на кристалле. Производство ведется на 300мм кремниевых пластинах на заводе STMicroelectronics в Гренобле, Франция.
Технология уже запущена в серийное производство для ведущих гиперскейлеров, включая Amazon Web Services (AWS), с которыми ST разрабатывала это решение. В компании уверены, что сочетание востребованной платформы и пластин 300мм дает конкурентное преимущество для поддержки суперцикла инфраструктуры ИИ.
Рыночные перспективы
Аналитическая компания LightCounting оценивает рынок сменных оптических модулей для дата-центров в $15,5 млрд по итогам 2025 года, прогнозируя среднегодовой рост 17% и достижение уровня $34 млрд к 2030 году.
К этому времени, как ожидается, выручка рынка совместно упакованной оптики (CPO) превысит $9 млрд. Доля трансиверов, использующих модуляторы на основе кремниевой фотоники, вырастет с 43% в 2025 году до 76% к 2030-му.
Дорожная карта и новинки
На предстоящей конференции OFC 2026 STMicroelectronics представит не только платформу PIC100, но и новую разработку - технологию сквозных кремниевых переходов PIC100-TSV. Это решение обеспечит:
✦ поддержку будущих поколений оптики с корпусировкой (NPO) и совместно упакованной оптики (CPO);
✦ более плотную интеграцию модулей и высокую тепловую эффективность;
✦ возможность создания технологий со скоростью 400 Гбит/с на канал
теги: микроэлектроника кремниевая фотоника Европа участники рынка производители кремниевой фотоники
