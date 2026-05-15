Мобильная связь: Прогноз развития телекоммуникационной отрасли России дадут на ЦИПР-2026

Для развития телекоммуникационной отрасли в России необходимо стратегическое видение - каким будет отечественный телеком в перспективе хотя бы 5 лет. Какие разработки могут быть востребованы в ближайшем будущем? Кто задает тренды? Что важнее сегодня: технологическая независимость или технологическая эффективность? Какие регуляторные изменения необходимы, какие окажут влияние на развитие отрасли? Где проходит граница между защитой рынка и избыточным регулированием?
На эти и другие вопросы в рамках совместной сессии «Телеком здесь и сейчас: куда прокидывать линк?», организованной Минцифры России и АНО «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование», будут отвечать представители производителей оборудования, операторов связи, научных организаций, Министерства промышленности и торговли России.
Участие примут эксперты компаний Элтекс, Yadro, Билайн, МегаФон, Ростелеком и института Сколтех.
Модерировать сессию будут Григорий Ревазян, генеральный директор АНО «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование», и Мария Пивоварова, начальник отдела Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры России.
Сессия пройдет во второй день ЦИПР-2026, 19 мая, в главном павильоне, зал 1. Начало в 10:00.
