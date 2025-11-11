Отечественное оборудование: T2 установила 1000-ю BS Булат и планирует до конца года развернуть еще 800

11.11.2025, MForum.ru

Т2, российский оператор мобильной связи, вывел в эфир 1000-ю базовую станцию российского производителя Булат. Юбилейный телеком-объект установили в деревне Ключи Иркутской области, жителям доступны передовые технологии 2G и 4G. Результаты драйв-тестирования показали стабильное интернет-соединение и голосовую связь на локации. К концу 2025 года общее число базовых станций Булата на сети Т2, согласно планам компании, должно будет достичь 1800 единиц.











Юбилейную, 1000-ю БС Булат компания T2 в партнерстве с Ростелеком установили в деревне Ключи Черемховского района Иркутской области. На данный момент инфраструктура отечественного производства доступна в восьми макрорегионах присутствия оператора. Лидеры по количеству – макрорегионы «Черноземье», «Сибирь» и «Урал». Цель компаний – к концу 2025 года пополнить инфраструктуру еще 800 базовыми станциями «Булат» в малых населенных пунктах страны.

Качество сигнала в Ключах проверил заместитель председателя Правительства Иркутской области Александр Анчугин – позвонил по видеосвязи министру цифрового развития и связи Приангарья Александру Селедцову.

Т2 на основе больших данных проанализировала трафик на отечественных базовых станциях за октябрь 2025 года. Ядро пользователей – люди 35-44 лет, на них приходится 29% трафика, на втором месте – аудитория 45-54 лет с 20% от общего трафика, на третьем – жители малых населенных пунктов возрастом 25-34 лет – 19%. Голосовой трафик распределен по всем категориям примерно в равных пропорциях.

Безоговорочными лидерами по трафику среди установленных базовых станций «Булат» стали два объекта в Омской области – в деревнях Красный Восток и Краснопутиловка, затем идет базовая станция в селе Сметанино Кировской области.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Мы активно наращиваем темпы установки отечественных базовых станций на своей сети. В августе этого года мы вывели в эфир 500-ю станцию Булат, а уже сегодня делимся своими достижениями по 1000-му телеком-объекту. Синергия трех компаний – Т2, Ростелекома и Булат – вносит значительный вклад в укрепление цифрового суверенитета страны. Развитие связи в малых населенных пунктах также является одним из приоритетов нашей компании. Только в Иркутской области до конца года мы планируем обеспечить стабильным соединением 30 сел и деревень, параллельно аналогичные работы по расширению сети Т2 идут во всех регионах присутствия компании».

В июне 2025 года вице-президент Ростелеком Олеся Мамчур сообщала на ЦИПР о планах развернуть к концу 2025 года более 1300 БС Булат. Похоже, эти планы будут существенно перевыполнены благодаря высоким набранным темпам производства и развертывания отечественного оборудования.

